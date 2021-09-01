Артист был счастлив с супругой до самого последнего дня

Известный исполнитель цыганских песен и романсов Николай Сличенко скончался еще 2 июля из-за проблем с легкими. 1 сентября ушла из жизни Тамилла Агамирова, с которой он прожил всю жизнь.

Сам артист при жизни утверждал, что они с супругой были предназначены друг для друга еще по воле свыше. Николай увидел Тамиллу, когда она уже выступала в "Ромэне" – туда она пришла по приглашению известной танцовщицы Ляли Черной, возглавлявшей тогда театр. После премьеры "Дон Кихота" в нее влюбился весь Советский Союз.

Слинченко же, завидев впервые Тамиллу, чуть ли не впал в обморок от восторга. Ухаживал за ней целых пять лет, пока любовь не стала взаимной – распевал гордой девушке серенады и становился на колени.

Сам Николай говорил, что после 60-летнего брака и сам стал азербайджанцем, а его любимая – цыганкой. Агамирова ходила вместе с ним в школу, наверстывая за одной партой знания в тяжелые послевоенные годы. Учились уже взрослыми людьми.

На гастролях за рубежом артист всегда сильно тосковал по супруге, пока поклонницы забрасывали ему дорогу до машины цветами. Однажды для Тамиллы даже сделали визу, чтобы он не стал разрывать заграничный контракт и уезжать к жене.

Худрук "Ромэна" всегда кривился, когда слышал фразу "Любовь живет три года". Слинченко морщился, и горячо отвечал: года проходят, а любовь становится все сильнее. Пара прожила вместе 62 года – у них успели появиться правнуки.

"Наверное, наш брак был заключен на небесах", – рассказывал артист.

Слинченко госпитализировали в конце мая 2021 года из-за проблем с легкими. Тогда представители "Ромэна" сообщили, что артист просто на плановом обследовании. Он скончался 2 июля в 86-летнем возрасте.

Агамирова скончалась два месяца спустя после смерти супруга. Актер "Ромэна" Роман Грохольский назвал причиной летального исхода продолжительную болезнь и возраст артистки.