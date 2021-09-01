На мероприятии собралась вся звездная семья

Первого сентября многие звезды отправили своих наследников в школу. В их числе оказались и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Дети знаменитостей, Лиза и Гарри, пошли во второй класс. В личном микроблоге юморист показал, как прошла линейка у двойняшек.

Напомним, Лиза и Гарри учатся в Первой московской гимназии. Ребят провожали в учебное заведение звездные родители. Также компанию им составила дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова.

Сперва артист показал, как подъезжает с семейством к учебному заведению. На кадрах можно заметить, что перед входом стоят десятки дорогих автомобилей родителей других учеников. Сам Галкин, комментируя предстоящее торжественное мероприятие, отметил, что их уже ждут журналисты, которые не дают спокойно отвести детей в первый класс. На что его сын категорично заявил, что вообще-то он с сестрой идет во второй.

Лиза и Гарри выглядели очень нарядными. Мальчик надел на себя синий пиджак, белую рубаху с бабочкой и серые штаны. Его сестра появилась на линейке в одежде в такой же цветовой гамме, только вместо брюк на ней была плиссированная юбка. Примадонна выбрала для выхода в свет черные кофту и штаны, белоснежную накидку, а также темную стильную шляпу. В руках каждый нес по букету цветов.

Позади второклашек можно заметить огромный бетонный забор с колючей проволокой, который, судя по всему, защищает учеников школы от посторонних взглядов.

Судя по видео, представители учебного заведения хорошо подготовились к встрече с учениками и родителями. Они пригласили на линейку ряженых актеров. Вход в школу организаторы праздника украсили яркими шарами, а на пол постелили бежевый ковер.

Представление проходило в большом крытом зале. Дело в том, что первый осенний день выдался в московском регионе пасмурным и дождливым. Всех собравшихся развлекали девушки с барабанами. Также было организовано торжественное поднятие государственного и гимназистского флагов.

Ранее Галкин вспомнил о конфузе Баскова на глазах Пугачевой.