Пока жена в коме: Шаляпин купил недвижимость в Подмосковье

Пока жена в коме: Шаляпин купил недвижимость в Подмосковье
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неизвестно, на чьи деньги артист совершил крупную сделку

О состоянии супруги Прохора Шаляпина, миллионерши Татьяны Девис, продолжают поступать тревожные новости. Пока избранница безуспешно борется с коронавирусом в Америке, артист совершает сделки с недвижимостью в Подмосковье.

Поэтесса Любовь Воропаева сообщила, что Шаляпин приобрел земельный участок неподалеку от Красноармейска. О планах финалиста проекта "Фабрика звезд-6" автор тестов песен знает давно, поскольку будущие апартаменты Прохора будут располагаться рядом с ее домом.

"Эта история с июня месяца длилась и вот наконец завершилась. Сегодня Прохор и прежний хозяин оформили документы", – отметила Воропаева.

Неизвестно, на какие средства артист купил участок земли. Вполне возможно, что в ход пошли деньги его тяжелобольной супруги.

Любовь Григорьевна отказалась рассказывать, что именно собирается строить Шаляпин. Она посоветовала узнать про это у самого певца, передает BLITZ+.

По словам поэтессы, некоторое время назад артисту приглянулись живописные места в Московской области.

Автор текстов для музыкальных композиций добавила – они с Прохором знают друг друга уже достаточно давно. Примечательно, что певец написал две песни на слова Любови Григорьевны.

Напомним, на данный момент жена Шаляпина находится в клинике в Лас-Вегасе. Состояние Девис оценивается как крайне тяжелое. Татьяна впала в кому. Врачи подключили миллионершу к аппарату ИВЛ. По имеющимся данным, у нее поражено 80% легких.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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