"Не хватает его": звезда "Ворониных" растрогала народ воспоминаниями о Клюеве

"Не хватает его": звезда "Ворониных" растрогала народ воспоминаниями о Клюеве
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса почтила память коллеги, опубликовав серию архивных снимков

Борис Клюев скончался год назад. Любимец миллионов долгое время боролся с онкологией, но болезнь победить так и не смог. Новость о смерти актера шокировала не только поклонников, но и его коллег. Особенно тяжело переживали уход Клюева звезды сериала "Воронины", с которыми он провел на одной съемочной площадке около 10 лет. В годовщину смерти народного артиста Екатерина Волкова почтила его память, опубликовав трогательный пост. 

На странице звезды "Ворониных" с утра появились кадры с дочкой, которая в этом году пошла в четвертый класс. Спустя несколько часов актриса призналась, что после торжественной линейки отправилась на кладбище к своему экранному свекру. 

Екатерина с сожалением отметила, что отныне 1 сентября для нее – непростой и особенный день. 

"Много-много воспоминаний о нашем дорогом и любимом папочке. Такова жизнь. Надеюсь, ему хорошо там наверху", 

– подписала серию архивных снимков Волкова. 

В комментариях пользователи признались, что им очень не хватает народного артиста. 

"Светлая память! Очень не хватает его! Царство небесное", "Больно. Год пролетел ужасно быстро. Спасибо Борису Владимировичу, что он продолжает нести радость и свет людям", "Плачу", "Прошел год, но вспоминаю каждый день. Актер, Человек, который стал родным человеком через экран. Юмор и мудрость. Как Вас не хватает!" 

– написали поклонники Клюева. 

Ранее Волкова показала кадры с последних съемок "Ворониных" с Клюевым. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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