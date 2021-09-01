Выдающегося музыканта не стало на 91-м году жизни

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Этот мир покинул любимец советских и российских ценителей музыки скрипач Игорь Ойстрах. Выдающейся звезде Советского Союза было 90 лет.



Игорь Давидович был не только гениальным скрипачом, но и виртуозным дирижером. Ойстрах также успешно преподавал и делился навыками своего мастерства с новыми поколениями музыкантов.

Случилось так, что о смерти народного артиста Советского Союза стало известно не сразу. Знаменитый музыкант отправился на тот свет еще 14 августа. К сожалению, у родных Игоря Давидовича не было возможности оперативно проинформировать общественность о трагическом событии.

О смерти Ойстраха рассказала его сиделка, которая продолжительное время ухаживала за пожилым деятелем культуры. О кончине знаменитости стало известно только сегодня, спустя две недели после его ухода, передает телеканал "Россия 1".

Причины смерти выдающегося советского музыканта пока не сообщаются. Известно, что перед своей кончиной Игорь Давидович долго болел. Скрипача планируют похоронить на Новодевичьем кладбище. Дата будет определена позже.

Талант Ойстраха был известен далеко за пределами СССР. Советский скрипач и дирижер пользовался огромной популярностью в Австрии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Японии, Чехословакии и других государствах.

Ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста Владислава Зайченко. Актер отдал многие годы своей жизни служению в Мурманском областном драматическом театре.