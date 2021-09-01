"На этом все": МХТ отказался сразу от двух спектаклей Богомолова

"На этом все": МХТ отказался сразу от двух спектаклей Богомолова
Константин Богомолов. Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Поклонники режиссера хотят составить петицию с просьбой пересмотреть это решение

Во МХТ имени А.П. Чехова приняли решение снять с показа сразу два спектакля, поставленных Константином Богомоловым. Зрителей лишат "Идеального мужа" и "Карамазовых". Последние показы, если верить словам режиссера, состоятся совсем скоро: 13 сентября можно будет в последний раз увидеть спектакль-сатиру, а в ноябре завершится показ постановки по роману Ф.М. Достоевского. 

"На этом все. Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только для меня спектаклями", 

– написал Богомолов на своей странице в "Фейсбуке". 

Отдельно режиссер поблагодарил Олега Табакова, который, по его словам, сделал многое для того, чтобы постановки и по сей день собирали полные залы. 

В комментариях поклонники творчества режиссера не могли поверить, что руководство МХТ приняло такое решение. Кто-то даже предложил составить петицию и попросить, чтобы спектакли оставили в репертуаре. Другие же прошлись по Сергею Женовачу, отметив, что он точно войдет в историю театра. Но добрым словом вспоминать его вряд ли будут. 

"А нельзя какую-то петицию составить? Подобный прецедент с "Поздней любовью" Крымова в ШДИ, которую собирались снять, закончился счастливо", "Идеального мужа" смотрела 22 раза, "Карамазовых" за четыре года пропустила только раз. Чувство, будто обокрали. Спасите спектакли. Нет произволу Женовача", "Возможно, в истории театра женовач останется как человек, закрывший великие спектакли", 

– написали пользователи "Фейсбука" под постом Богомолова. 

Ранее во МХАТе ответили на слухи о бойкоте артистов из-за Ольги Бузовой. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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