"Панические атаки и депрессия": Зарубина рассказала о последствиях тяжелой болезни

"Панические атаки и депрессия": Зарубина рассказала о последствиях тяжелой болезни
Ольга Зарубина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Здоровье знаменитой певицы серьезно подорвано

Звезда 1990-х Ольга Зарубина откровенно рассказала о своем состоянии. Недавно 63-летняя певица перенесла коронавирусную инфекцию. Однако победа над недругом не принесла успокоения в ее жизнь. Последствия коварной инфекции до сих пор преследует артистку.

Исполнительница нашумевшего в свое время хита "На теплоходе музыка играет" сообщила, что из-за перенесенного COVID-19 у нее серьезно обострились хронические заболевания. Также сейчас артистка периодически ощущает полный упадок сил. Однако это не самое страшное, с чем пришлось столкнуться знаменитости.

После перенесенного COVID-19 у нее начались проблемы с психикой. Ольга рассказала, что и до инфицирования индийским штаммом страдала нервными расстройствами. Однако коронавирус существенно обострил ситуацию.

"У меня панические атаки теперь случаются и депрессия", – откровенничает Зарубина в беседе с корреспондентом издания "Собеседник".

Ольга призналась, что из-за тяжелого состояния ей приходится пить успокоительные. Впрочем, горсти пилюль никак не помогают знаменитости справиться с недомоганием.

Более того, вирус серьезно ударил по ее весу. Сейчас артистка может "похвастаться" детскими габаритами – она весит всего 40 кг. При этом набрать желанные килограммы ей никак не удается. Ольга чувствует себя измученной болезнью и очень рассчитывает, что вскоре все последствия пройдут.

Кстати, этой зимой всплыла странная история из жизни Зарубиной. Оказалось, однажды Ольга сильно пострадала от действий психопата.

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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