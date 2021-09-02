Наследница актера от первого брака отметила, что не общалась с родственницей по одной веской причине

В эфире передачи "Пусть говорят" старшая дочь Алексея Баталова Надежда рассказала о своих взаимоотношениях с сестрой Марией. Ставшая переводчицей наследница артиста объяснила, почему некоторое время не общалась с Баталовой-младшей.

Надежда – дочь Алексея Владимировича от первого брака с Ириной Ротовой. Супруги развелись в 1958 году, когда их чаду было примерно три года. В 1963 году Баталов женился на Гитане Леонтенко. Через пару лет у них родилась дочь Мария.

Старшая наследница звезды кинокартины "Москва слезам не верит" заявила – она не ссорилась ни с сестрой, ни с новой избранницей звездного родителя. Причина, по которой Надежда не посещала их дом, крылась в состоянии здоровья Марии.

Дело в том, что младшая наследница актера росла болезненным ребенком. Девочке было противопоказано делать прививки, поэтому родные старались уберечь ее от негативного влияния со стороны. Гитана Аркадьевна боялась, что после контакта с другими детьми дочь подхватит какую-либо инфекцию. Даже обычная ветрянка в случае с Марией могла обернуться летальным исходом.

Именно поэтому к Баталовой-младшей не подпускали ни Надежду, ни семерых двоюродных сестер.

Ранее стало известно о том, что нотариус дал показания против актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. Речь идет о скандале вокруг наследства покойного Алексея Владимировича. Напомним, супругов обвиняют в махинациях с недвижимостью Баталова.