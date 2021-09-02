Формат ситкома доставлял актерам немало трудностей

В 2009 году на экраны вышла последняя серия сериала "Моя прекрасная няня". Несмотря на то, что прошло уже больше 11 лет, картина до сих пор пользуется огромной популярностью. Сергей Жигунов, исполнивший роль Максима Шаталина, рассказал, с какими трудностями столкнулись актеры во время съемок ситкома.

Секретами сериала Жигунов поделился на творческом вечере, который состоялся в Екатеринбурге. По словам Сергея, до участия в съемках он был уверен в том, что обладает высоким уровнем профессионализма. Однако когда артист познакомился с форматом под названием "ситком", то начал сомневаться в своих актерских навыках.

Суть формата ситуативной комедии заключается в следующем: в одном павильоне создаются декорации разнообразных локаций. Это может быть как одна из комнат в квартире, так и борт самолета. По другую сторону располагаются зрители. На самых забавных моментах они смеются, сопровождая своей эмоциональной реакцией игру актеров.

Отработав на одной локации, артисты должны были переходить на другую. Но, как отметил Сергей, герои "Моей прекрасной няни" не смогли "подружиться" с данным американским изобретением, передает "Московский комсомолец".

"С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал – "Друзья". Но у них ничего не получалось", – вспомнил Жигунов.

Дела пошли в гору только тогда, когда съемками начал руководить продюсер Алексей Криущенко. Примечательно, что в тому моменту американцы отказались от работы, а зрители перестали присутствовать на площадке.

В итоге Криущенко продемонстрировал собственное видение формата ситкома. И российская версия "выстрелила".

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