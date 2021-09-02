Наследница певицы стала настоящей красавицей

В среду, 1 сентября, многие россияне отправили своих наследников на учебу. Соцсети наводнили фотографии нарядных детей, готовых получать новые знания. На своей странице в "Инстаграм" экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин присоединился к этому "флешмобу", опубликовав снимок дочери Веры.

14-летняя наследница покойной певицы тоже побывала на линейке. Для похода на мероприятие она выбрала темно-синий костюм, состоящий из пиджака и укороченных штанов, белую блузку с голубым галстуком, а также туфли молочного цвета. Строгий образ Вера дополнила распущенными волосами.

"Желаю нашей умничке новых побед, свершений и знаний!!!" – написал Алдонин.

Нетрудно заметить, как сильно повзрослела наследница Началовой. Вроде бы еще недавно Евгений показывал фото с миловидной девочкой, как она уже превратилась в настоящую красавицу.

Пользователи Сети завалили Веру комплиментами. Многие отметили, что чем старше она становится, тем больше начинает напоминать по внешности Юлию.

"Красавица и умница! Достойное продолжение своих гениальных родителей!", "Все краше и краше!", "Ничего себе как выросла, стала на маму походить", "Вылитая Юля", – прокомментировали подписчики.

Алдониной пожелали удачи в новом учебном году и исполнения самых заветных желаний. Также интернет-пользователи похвалили Евгения за то, что он вырастил такую дочь.

Ранее отец Началовой рассказал, как Вера перенесла смерть матери.