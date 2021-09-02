У артиста появились важные дела

Недавно стало известно о том, что Прохор Шаляпин вернулся в Россию из США. В Америке у певца осталась тяжелобольная супруга Татьяна Девис. Многие раскритиковали финалиста проекта "Фабрика звезд – 6" за то, что он бросил избранницу в такой непростой период. Сам артист заявил – у него были на то веские причины.

Напомним, Девис заразилась коронавирусом. Болезнь протекает у миллионерши в крайне тяжелой форме. На данный момент Татьяна находится в коме. Болезнь вызвала у нее обширное поражение легких.

По словам Шаляпина, он вернулся в Москву для того, чтобы решить рабочие вопросы, передает 5-tv.ru.

"Хотя там шикарный дом, прислуга, еда, но мне надо работать", – отметил Прохор.

Исполнитель заверил – даже если б он остался в США, то все равно не смог бы помочь супруге. Дело в том, что Девис находится в ковидном госпитале в Лас-Вегасе. В так называемую "красную зону" не пускают ни родственников, ни друзей больных.

Шаляпин напомнил, что в той же клинике лежат и родители Татьяны. Они тоже слегли с коронавирусом. Кстати, именно через мать миллионерши певец узнает последние новости о ее состоянии.

Артист сильно переживает за избранницу. Как только он разберется со всеми делами, то сразу же вернется в Штаты. Прохор надеется, что к этому моменту жена придет в себя. В планах у супругов отправиться на отдых в Мексику.

Ранее стало известно о том, что Шаляпин купил участок в Подмосковье.