Среднему наследнику актера пришлось преодолеть немало жизненных препятствий

Василий Ливанов был дважды женат. Вторая супруга культового актера, Елена, родила ему двух сыновей – Бориса и Николая. Младший решил пойти по стопам своего родителя и связать свою жизнь с телевидением и кинематографом. Правда, на его жизненном пути встретилось немало препятствий, которые он все-таки смог преодолеть.

Много бед свалилось на голову Ливанова-младшего из-за любви к алкогольным напиткам. В личной жизни Бориса все тоже было не слишком гладко. В начале нулевых он женился на Екатерине Хрулевой, которая подарила ему дочку. Девочку назвали Евой. Против этого брака были все родственники Ливанова, но он все равно сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Все начало рушиться, когда Хрулева поняла, что ее наследница родилась глухой. Из-за этого Екатерина стала чаще прикладываться к бутылке. Ситуацию под контроль взял Борис, который забрал малышку и ушел от первой жены.

В 2009 году случилось еще одно событие, разделившее жизнь среднего ребенка Ливанова на до и после. Тогда Борис убил человека. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Освободился артист в 2014 году. Его выпустили по УДО. Тогда Ливанов уехал жить на семейную дачу, ударился в писательство. Со временем Борис отпустил длинную и густую бороду, которую носит и по сей день.

После отбывания наказания Ливанов-младший еще несколько раз пытался устроить свою личную жизнь. Сначала его спутницей была Ангелина Фролова, после Борис закрутил роман с давней подругой Марией Голубкиной.

Не оставил мужчина и мир кино. В 2019 году он появился на больших экранах, снявшись в картине "Медный всадник России". Режиссером, к слову, выступил его отец.

Ранее Борис Ливанов опубликовал редкую фотографию с повзрослевшей дочкой Евой.