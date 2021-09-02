Запрещает даже называть ее имя: почему дочь Кормухиной избегает публичности

Запрещает даже называть ее имя: почему дочь Кормухиной избегает публичности
Ольга Кормухина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследница певицы недолюбливает мир шоу-бизнеса

Ольгу Кормухину почти невозможно заставить говорить о своей личной жизни. Как правило, артистка предпочитает говорить о своих новых проектах, музыке и работе. Свою единственную дочь Анатолию обсуждать певица категорически отказывается. И на это есть свои причины. 

Накануне Кормухина дала интервью "Вечерней Москве", в котором призналась, что не так давно вся ее семья переболела коронавирусом. Сначала коварная болезнь подкосила исполнительницу хита "Путь" и ее супруга, Алексея Белова, затем заболела мать артистки, еще через день – дочь. 

Но когда журналист захотел задать пару вопросов о наследнице артистки, то она сразу же его оборвала. Дело в том, что Анатолия сама попросила родителей держать ее подальше от шоу-бизнеса. Наверное, поэтому о 21-летней девушке почти ничего не известно. Более того, никто из поклонников Кормухиной и Белова даже не знает, как она выглядит. 

"Анатолия сказала: "Я не хочу в ваш шоу-бизнес, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не хочу быть публичной", 

– объяснила знаменитость. 

Рассказала Кормухина и об инциденте, который произошел не так давно. Кто-то из папарацци заснял Анатолию, радостно заявив, что теперь мир узнает, как выглядит единственная дочь звездной пары. Как оказалось, на фотографиях была тезка девушки, которая по совместительству оказалась ее подругой. 

Ранее рок-звезда нелестно высказалась о современных артистах, назвав их "дебилами". 

Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Забыл кое-что спросить: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом

Президент США пообещал украинскому коллеге санкции против России в случае "агрессии"

Пусть радуются: Украину призвали к ликованию от запуска "Северного потока - 2"

"Нафтогаз" назвал проект угрозой для нацбезопасности, а потому может дышать спокойно ввиду его территориальной удаленности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей