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Ольгу Кормухину почти невозможно заставить говорить о своей личной жизни. Как правило, артистка предпочитает говорить о своих новых проектах, музыке и работе. Свою единственную дочь Анатолию обсуждать певица категорически отказывается. И на это есть свои причины.
Накануне Кормухина дала интервью "Вечерней Москве", в котором призналась, что не так давно вся ее семья переболела коронавирусом. Сначала коварная болезнь подкосила исполнительницу хита "Путь" и ее супруга, Алексея Белова, затем заболела мать артистки, еще через день – дочь.
Но когда журналист захотел задать пару вопросов о наследнице артистки, то она сразу же его оборвала. Дело в том, что Анатолия сама попросила родителей держать ее подальше от шоу-бизнеса. Наверное, поэтому о 21-летней девушке почти ничего не известно. Более того, никто из поклонников Кормухиной и Белова даже не знает, как она выглядит.
"Анатолия сказала: "Я не хочу в ваш шоу-бизнес, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не хочу быть публичной",
– объяснила знаменитость.
Рассказала Кормухина и об инциденте, который произошел не так давно. Кто-то из папарацци заснял Анатолию, радостно заявив, что теперь мир узнает, как выглядит единственная дочь звездной пары. Как оказалось, на фотографиях была тезка девушки, которая по совместительству оказалась ее подругой.
Ранее рок-звезда нелестно высказалась о современных артистах, назвав их "дебилами".
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