Актриса всегда пользовалась успехом у мужчин

Анну Самохину не зря считали одной из самых красивых актрис современности. Актриса успела дважды побывать замужем, но даже в браке многочисленные поклонники не теряли надежду добиться расположения звезды "Бандитского Петербурга". Дочь покойной артистки рассказала о самых ярких романах матери.

В 1979 году Самохина вышла замуж за своего однокурсника Александра, а спустя четыре года на свет появилась дочь Анна. Самохин, который был старше своей избранницы на восемь лет, влюбился в ее человеческие качества. Но "жить долго и счастливо" у них не получилось. Пара развелась в 1994 году. Виной тому стали постоянные измены супруга.

К слову, и сама Самохина не была идеальной женой. Еще в браке она закрутила роман с Арнисом Лицитисом, который был недолгим.

Прокомментировала дочь и слухи о тайном романе с Дмитрием Нагиевым. Как уверяет Александра, об отношениях с телеведущим она от матери никогда не слышала, хотя и не отрицает, что между ними могли быть чувства.

"Возможно, у них была симпатия. Но, как я думаю, дальше этого никуда у них не пошло",

– заключила наследница актрисы во эфире передачи "Судьба человека".

Сам же Нагиев, к слову, в одном из интервью признавался, что любил Самохину, с особой нежностью описав их последнюю встречу, которая состоялась незадолго до смерти актрисы.

Второй брак тоже оказался неудачным. Дмитрия Конорова Самохина вдохновила открыть два ресторана. Изначально у бизнесмена было небольшое кафе, но мечты актрисы о собственном ресторанчике помогли ему достичь большего. Правда, с отчимом у Александры отношения не сложились. Уж слишком ревнивым был второй муж Анны.

Перед смертью рядом со звездой был Евгений Федоров. Но, как призналась дочь актрисы, перед смертью Самохина меньше всего хотела видеть старого приятеля.

"Мы еле-еле ее уговорили поговорить с ним",

– вспомнила дочь Самохиной.

Напомним, что артистка скончалась в 2010 году о рака желудка. Когда она узнала о страшном диагнозе, опухоль уже была неоперабельна.

Ранее "Утро.ру" публиковало фотографии дочери и внуков Самохиной.