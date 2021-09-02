"Болеет?": вид экстремально похудевшей Снаткиной напугал народ

"Болеет?": вид экстремально похудевшей Снаткиной напугал народ
Анна Снаткина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса опубликовала свежее фото в полный рост

Анну Снаткину знают благодаря российским сериалам. В этом году звезда "Татьяниного дня" проводила свою дочку во второй класс. Фотографию с торжественной линейки актриса опубликовала в своих социальных сетях. Однако вместо поздравлений получила сотню критикующих комментариев. 

Для похода в школу Снаткина выбрала достаточно строгий наряд: черную водолазку, кожаный пиджак в тон и серую плиссированную юбку, которая приоткрыла худые ноги знаменитости. Дополнила образ звезда российских сериалов очками и массивными черными ботинками. 

"Маленькая девочка (дочь Снаткиной – прим.ред.) пошла 1-ый раз во 2-ой класс, а большая, по-моему, на второй год задержалась…. , причем несколько раз", 

– пошутила Анна. 

Почти никто из поклонников не обратил внимание на "маленькую девочку", ведь все внимание пользователей "Инстаграма" переключилось на чрезмерную худобу Снаткиной. 

"Анна, что ты сделала с собой? Тебе не идет такая худоба... Раньше была очень красивой, а сейчас одни кости", "Анна болеет?", "Как же изменилась, и в худшую сторону", "Очень худая, еще и черное все одела", "Срочно нужно поправиться, как из концлагеря выпустили", 

– негодуют многочисленные поклонники актрисы. 

Сама Анна никак комментарии злопыхателей не комментирует. Тем более, что нашлись и те, кому новый образ артистки пришелся по вкусу. Некоторые пользователи отметили, что 38-летняя Снаткина выглядит как старшеклассница, которая пришла в школу вместе с младшей сестрой. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как изменились звезды сериала "Татьянин день" спустя 13 лет после выхода. 


Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей