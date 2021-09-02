Актриса опубликовала свежее фото в полный рост

Анну Снаткину знают благодаря российским сериалам. В этом году звезда "Татьяниного дня" проводила свою дочку во второй класс. Фотографию с торжественной линейки актриса опубликовала в своих социальных сетях. Однако вместо поздравлений получила сотню критикующих комментариев.

Для похода в школу Снаткина выбрала достаточно строгий наряд: черную водолазку, кожаный пиджак в тон и серую плиссированную юбку, которая приоткрыла худые ноги знаменитости. Дополнила образ звезда российских сериалов очками и массивными черными ботинками.

"Маленькая девочка (дочь Снаткиной – прим.ред.) пошла 1-ый раз во 2-ой класс, а большая, по-моему, на второй год задержалась…. , причем несколько раз",

– пошутила Анна.

Почти никто из поклонников не обратил внимание на "маленькую девочку", ведь все внимание пользователей "Инстаграма" переключилось на чрезмерную худобу Снаткиной.

"Анна, что ты сделала с собой? Тебе не идет такая худоба... Раньше была очень красивой, а сейчас одни кости", "Анна болеет?", "Как же изменилась, и в худшую сторону", "Очень худая, еще и черное все одела", "Срочно нужно поправиться, как из концлагеря выпустили",

– негодуют многочисленные поклонники актрисы.

Сама Анна никак комментарии злопыхателей не комментирует. Тем более, что нашлись и те, кому новый образ артистки пришелся по вкусу. Некоторые пользователи отметили, что 38-летняя Снаткина выглядит как старшеклассница, которая пришла в школу вместе с младшей сестрой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как изменились звезды сериала "Татьянин день" спустя 13 лет после выхода.



