Многие вещи сперва шокировали спортсмена

Знаменитый сноубордист Вик Уайлд появился на свет в Соединенных Штатах Америки, однако судьба распорядилась так, что теперь вся жизнь олимпийского чемпиона завязана на России. При этом в начале атлета весьма удивляло происходящее в нашем государстве.



Уайлд получил паспорт РФ в 2012-м году. Спустя два года сноубордист принес уже российской сборной две золотые медали. Любовь американский спортсмен тоже обрел в нашей стране. Вик женат на российской олимпийской чемпионке Алене Заварзиной. Так что со временем Уайлд действительно обрусел и любит нашу, страну как родную.

Однако вначале все было не так радужно. Сноубордист вспомнил, что впервые был удивлен, увидев настоящего живого медведя, который прогуливался по улицам. Впрочем, рядом с косолапым шел его дрессировщик и предлагал за деньги сфотографироваться со зверем. Так что серьезное потрясение в тот раз Вик не испытал.

Самые яркие впечатления молодого человека связаны с Магнитогорском. Олимпиец не стал вдаваться в подробности, но отметил, что долго свыкался с особенностями этого населенного пункта.

"В начале был шок от этого города", – передает слова спортсмена РИА "Новости".

Однако, как бы там ни было, со временем сноубордист примирился со всеми изюминками нашей страны и сейчас его сложно чем-либо поразить.

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