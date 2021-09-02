Перебравшийся из США в Россию олимпийский чемпион рассказал об "ужасах" новой Родины

Перебравшийся из США в Россию олимпийский чемпион рассказал об "ужасах" новой Родины
Фото: Milos Vujinovic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Многие вещи сперва шокировали спортсмена

Знаменитый сноубордист Вик Уайлд появился на свет в Соединенных Штатах Америки, однако судьба распорядилась так, что теперь вся жизнь олимпийского чемпиона завязана на России. При этом в начале атлета весьма удивляло происходящее в нашем государстве.

Уайлд получил паспорт РФ в 2012-м году. Спустя два года сноубордист принес уже российской сборной две золотые медали. Любовь американский спортсмен тоже обрел в нашей стране. Вик женат на российской олимпийской чемпионке Алене Заварзиной. Так что со временем Уайлд действительно обрусел и любит нашу, страну как родную.

Однако вначале все было не так радужно. Сноубордист вспомнил, что впервые был удивлен, увидев настоящего живого медведя, который прогуливался по улицам. Впрочем, рядом с косолапым шел его дрессировщик и предлагал за деньги сфотографироваться со зверем. Так что серьезное потрясение в тот раз Вик не испытал.

Самые яркие впечатления молодого человека связаны с Магнитогорском. Олимпиец не стал вдаваться в подробности, но отметил, что долго свыкался с особенностями этого населенного пункта.

"В начале был шок от этого города", – передает слова спортсмена РИА "Новости".

Однако, как бы там ни было, со временем сноубордист примирился со всеми изюминками нашей страны и сейчас его сложно чем-либо поразить.

Кстати, недавно американского блогера Джейкоба сильно удивил русский способ есть горох.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость 3367545
Пожаловаться Ответить
bon appetite
Гость283783
Пожаловаться Ответить
Да ну,медведя он впервые увидел в России...Если посмотреть хотя бы телепередачу "мобильный репортер",то окажется,что медведи разгуливают в основном по улицам США и Канады,а не России.Причем медведи дикие.
1
новости партнеров

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей