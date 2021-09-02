Наследник певицы отправился в девятый класс

Ирина Дубцова почти не публикует фотографии единственного сына в социальных сетях. Однако сегодня, 2 сентября, выпускница "Фабрики звезд" сделала сразу две публикации, посвященные наследнику.

В этом году Артем пошел уже в девятый класс. Дубцова опубликовала фотографию, а заодно и рассказала, что ее наследник получает образование в частной Ломоносовской школе.

"Поздравляю всех школьников и их родителей с 1 Сентября – Днем знаний!"

– добавила артистка.

В комментариях многие пользователи заметили, что Артем очень повзрослел за прошедший год. Отметилась и Рита Дакота, которая искренне удивилась, что сын Дубцовой уже девятиклассник. Другие же поздравили наследника звезды с началом нового учебного года.

"У вас такой взрослый сын, браво", "Вчера только родился, а сегодня ты уже мама будущего выпускника", "Так быстро время летит. Какой уже взрослый сын", "Точно это десятиклассник, а не портовый грузчик? Чем вы его так выкормили? Мне кажется, он всю школу может унести в одной охапке...", "Сына-богатырь!"

– восхитились поклонники Дубцовой.

Напомним, что Артема певица родила от солиста группы "Plazma" Романа Черницына. Спустя два года после появления мальчика на свет пара рассталась.

Ранее Дубцова оконфузилась на публике. Артистка упала прямо на сцене и рассмешила гостей.