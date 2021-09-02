Затяжная эпопея подошла к концу

Семейная жизнь знаменитой артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной и известного музыкального продюсера Бари Алибасова долгое время была предметом пристального внимания поклонников и прессы. Бесконечные скандалы давали пищу журналистам и многочисленным телешоу. Теперь история двух великовозрастных влюбленных подошла к концу. Пару официально развели.



Стоит отметить, что это уже второй официальный развод. Первый раз суд принял решение расторгнуть брак звезды кинолент "Сердце матери", "Линия Марты", "Папа на все руки", "Брак по расчету" и продюсера нашумевшей музыкальной группы "На-На" в декабре 2020 года.

Однако бывшие супруги продолжали разборки. Их взаимные претензии заставили судебных экспертов отменить декабрьское решение о разводе и возобновить рассмотрение дела.

Теперь же стало известно, что брак снова официально расторгнут. На этот раз желание развестись изъявила сторона Алибасова, передает телеканал "РЕН ТВ". Соответствующий вердикт вынес столичный мировой суд.

Впрочем, учитывая тягу обоих к эпатажу, и это решение может быть отменено. По крайней мере, его обжалование возможно в течение ближайшего месяца.

Напомним, престарелые влюбленные связали себя узами брака 20 ноября 2018 года. В дальнейшем их жизнь больше походила на остросюжетную мелодраму с бесконечными скандалами. Подключились к разборкам и ближайшие родственники супругов.

Кстати, недавно дочь Федосеевой-Шукшиной выдала правду о ее состоянии. По словам наследницы, у актрисы случаются провалы в памяти.