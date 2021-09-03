Кудрявцева отдала дочь в элитный детский сад

Кудрявцева отдала дочь в элитный детский сад
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая не жалеет денег для своей наследницы

1 сентября Лера Кудрявцева отдала дочь Марию в детский сад. Малышка будет получать знания в гимназии имени Евгения Примакова – одном из самых элитных учебных заведений Московской области. Журналисты выяснили, во сколько телезвезде и ее супругу Игорю Макарову обойдется год обучения наследницы.

О том, в какое именно образовательное учреждение пошла Мария, стало известно еще пару дней назад. На своей странице в "Инстаграм" Кудрявцева опубликовала фотографии дочери, одетой в джемпер с логотипом гимназии.

Примечательно, что в учебном заведении с малого возраста обучают не только на русском языке, но и на английском. В гимназии преподают выходцы из Великобритании, Канады и Австралии.

В образовательном учреждении есть большое количество разнообразных кружков. Так, любители танцев могут записаться в студию Аллы Духовой TODES. Те, кто хотят связать свою жизнь со спортом, имеют возможность записаться на плавание. Также при учебном заведении действуют театральный и музыкальный кружки, передает "Комсомольская Правда".

За год обучения в гимназии имени Примакова нужно отдать 800 тысяч рублей. Однако Кудрявцева и Макаров не жалеют денег для наследницы.

Примечательно, что девочку не могли взять туда по блату. Дело в том, что каждый ребенок, желающий грызть гранит науки в элитном учреждении, обязан пройти специальное тестирование. На начальном этапе проверяют психологические наклонности потенциальных учеников.

Ранее стало известно о том, что режиссер Сарик Андреасян согласился на встречу с мужем Леры только при одном условии. Речь идет о скандале, который разразился после неудачной шутки телеведущей в адрес сценариста. В итоге в конфликт пришлось вмешиваться Макарову. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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