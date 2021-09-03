Как сложилась жизнь приемной дочери Осина после его смерти

Девочка тяжело пережила кончину музыканта

Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. У музыканта остались две дочери – родная, 19-летняя Агния, и приемная, 15-летняя Анастасия Годунова. Стало известно о том, что младшая наследница пошла по стопам звездного отца.

Матерью Анастасии является Елена Скорнякова. Некоторое время женщина состояла в отношениях с Осиным.

Артист принимал активное участие в воспитании Годуновой, хоть она и не была ему родной. Они вместе занимались музыкой, сочиняя тексты для песен.

По словам Елены, ее наследница тяжело переживала смерть Евгения Викторовича. На протяжении года после кончины певца Анастасия не могла вернуться к любимому делу.

"Целый год после смерти Жени она не пела, была в депрессии, и это не пустые слова", – отметила Скорнякова.

Женщина потратила много сил и времени на то, чтобы вернуть дочь к жизни. Елена боялась, что Годунова больше не захочет строить певческую карьеру. К счастью, все трудности остались позади, и девочка продолжила дело родителя, передает "СтарХит".

На данный момент она активно занимается вокалом, а также работает над своими клипами. Кроме того, Анастасия успела попробовать себя на телевидении.

Примечательно, что Годунова никогда не козыряла фамилией своего знаменитого отца. Девочка решила добиться успехов самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что на могиле Осина спустя три года после его смерти установили установили памятник.