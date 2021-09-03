За работой сотрудников вымышленной спецслужбы россияне следят уже 14 лет

Сериал "След" является, пожалуй, одним из самых популярных в России. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно у этого проекта больше всего эпизодов на отечественном телевидении. Работа у сотрудников вымышленной спецслужбы ФЭС непростая, но в реальной жизни актерам пришлось столкнуться с более серьезными трудностями.

Ольга Копосова

Исполнительница роли Галины Рогозиной не раз признавалась, что очень любит свою героиню. Когда сериал уже был популярен, в жизни актрисы случилось сразу несколько несчастий.

Сначала погибла под колесами поезда ее мама, спустя четыре года скончался отец. Позже Копосова узнала, что у нее рак груди. Благо, операция и курс химиотерапии помогли актрисе победить болезнь. Из-за лечения она некоторое время снималась в парике.

Из-за приема таблеток Ольга начала поправляться, поэтому приняла решение отказаться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Сейчас она продолжает работать по 12 часов пять дней в неделю, но при этом чувствует себя хорошо.

Владимир Ташлыков

Именно Владимир Ташлыков стал тем, кто поддержал Копосову, узнавшей о страшном диагнозе. Поклонники сразу же начали думать, что актеров связывает не только дружба, но это не так. Исполнитель роли Николая Круглова давно женат.

Не так давно он приобрел дом в Подмосковье. Благодаря "Следу" ему открылась дорога в мир большого кино, но от выгодных контрактов актер отказывается, если понимает, что сможет меньше времени уделять любимому проекту.

Анна Данькова

В сериале Данькова играет судмедэксперта Валентину Антонову. За эти 14 лет актриса успела развестись с первым супругом, второй раз выйти замуж и родить дочку. Сценаристы с пониманием подошли к беременности звезды, поэтому даже писали сценарий специально под нее.

Евгений Кулаков

Евгений Кулаков известен большинству благодаря сериалу "Физрук". Но именно благодаря "Следу" его стали звать в более масштабные проекты.

Исполнитель роли программиста Тихонова женат, воспитывает сына Илью и дочь Нику. К слову, все деньги, заработанные на съемках, актер вкладывал в лечение сына, у которого аутизм и легкая форма ДЦП. Благодаря этому в лечении наследника Кулакова наблюдается положительная динамика.

Андрей Лавров

Исполнитель роли капитана Котова сейчас почти не снимается. Не так давно он оказался в центре скандала, напав на сотрудника полиции в столице.

Лавров угрожал правоохранителю ножом, грозясь убить его. В итоге было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Череда смертей

Всего за несколько лет скончались сразу несколько актеров "Следа". Так, в январе прошлого года не стало Данилы Перова, который играл Олега Воронова.

А в сентябре 2020 года остановилось сердце Владимира Чуприкова.

Исполнитель роли Вадика Александр Самойлов оставил пятерых детей. В ноябре прошлого года актер скончался от коронавируса. Он сгорел буквально за несколько недель.

Олегу Валкману было всего 52 года. Исполнитель роли патологоанатома Бориса Селиванова попал в больницу в феврале с высокой температурой. Через несколько дней он скончался.

В апреле также не стало Александра Гаспарьянца, который появлялся в эпизодических ролях "Следа".

В 2014 умерла 37-летняя Алена Кузнецова, которая тоже играла в эпизодах. У нее остановилось сердце.