Шесть смертей и тяжелые заболевания: злой рок актеров сериала "След"с

Ольга Копосова. Кадр из сериала &#34;След&#34; Владимир Ташлыков. Кадр из сериала &#34;След&#34;
Анна Данькова. Кадр из сериала &#34;След&#34; Андрей Лавров. Кадр из сериала &#34;След&#34; Евгений Кулаков. Кадр из сериала &#34;След&#34;
За работой сотрудников вымышленной спецслужбы россияне следят уже 14 лет

Сериал "След" является, пожалуй, одним из самых популярных в России. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно у этого проекта больше всего эпизодов на отечественном телевидении. Работа у сотрудников вымышленной спецслужбы ФЭС непростая, но в реальной жизни актерам пришлось столкнуться с более серьезными трудностями. 

Ольга Копосова

Ольга Копосова. Кадр из сериала "След"

Исполнительница роли Галины Рогозиной не раз признавалась, что очень любит свою героиню. Когда сериал уже был популярен, в жизни актрисы случилось сразу несколько несчастий. 

Сначала погибла под колесами поезда ее мама, спустя четыре года скончался отец. Позже Копосова узнала, что у нее рак груди. Благо, операция и курс химиотерапии помогли актрисе победить болезнь. Из-за лечения она некоторое время снималась в парике. 

Из-за приема таблеток Ольга начала поправляться, поэтому приняла решение отказаться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Сейчас она продолжает работать по 12 часов пять дней в неделю, но при этом чувствует себя хорошо. 

Владимир Ташлыков

Владимир Ташлыков. Кадр из сериала "След"

Именно Владимир Ташлыков стал тем, кто поддержал Копосову, узнавшей о страшном диагнозе. Поклонники сразу же начали думать, что актеров связывает не только дружба, но это не так. Исполнитель роли Николая Круглова давно женат. 

Не так давно он приобрел дом в Подмосковье. Благодаря "Следу" ему открылась дорога в мир большого кино, но от выгодных контрактов актер отказывается, если понимает, что сможет меньше времени уделять любимому проекту. 

Анна Данькова

Анна Данькова. Кадр из сериала "След"

В сериале Данькова играет судмедэксперта Валентину Антонову. За эти 14 лет актриса успела развестись с первым супругом, второй раз выйти замуж и родить дочку. Сценаристы с пониманием подошли к беременности звезды, поэтому даже писали сценарий специально под нее. 

Евгений Кулаков

Иван Тихонов. Кадр из сериала "След"

Евгений Кулаков известен большинству благодаря сериалу "Физрук". Но именно благодаря "Следу" его стали звать в более масштабные проекты. 

Исполнитель роли программиста Тихонова женат, воспитывает сына Илью и дочь Нику. К слову, все деньги, заработанные на съемках, актер вкладывал в лечение сына, у которого аутизм и легкая форма ДЦП. Благодаря этому в лечении наследника Кулакова наблюдается положительная динамика. 

Андрей Лавров

Андрей Лавров. Кадр из сериала "След"

Исполнитель роли капитана Котова сейчас почти не снимается. Не так давно он оказался в центре скандала, напав на сотрудника полиции в столице. 

Лавров угрожал правоохранителю ножом, грозясь убить его. В итоге было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом. 

Череда смертей 

Всего за несколько лет скончались сразу несколько актеров "Следа". Так, в январе прошлого года не стало Данилы Перова, который играл Олега Воронова. 

А в сентябре 2020 года остановилось сердце Владимира Чуприкова. 

Исполнитель роли Вадика Александр Самойлов оставил пятерых детей. В ноябре прошлого года актер скончался от коронавируса. Он сгорел буквально за несколько недель. 

Олегу Валкману было всего 52 года. Исполнитель роли патологоанатома Бориса Селиванова попал в больницу в феврале с высокой температурой. Через несколько дней он скончался. 

В апреле также не стало Александра Гаспарьянца, который появлялся в эпизодических ролях "Следа". 

В 2014 умерла 37-летняя Алена Кузнецова, которая тоже играла в эпизодах. У нее остановилось сердце. 


Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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