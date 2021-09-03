Режиссеру не понравилось отношение актрисы к работе

Друг Александра Абдулова Александр Карнаушкин вспомнил, из-за чего худрук "Ленкома" Марк Захаров ополчился против Ирины Алферовой. Эта история как раз была связана со звездой кинокартины "Обыкновенное чудо".

Напомним, Абдулов и Алферова состояли в браке с 1976 по 1993 годы. Артисты познакомились в стенах Московского театра имени Ленинского комсомола. Между ними сразу вспыхнули чувства.

Примечательно, что когда Ирина Ивановна пришла в учреждение культуры, она уже была состоявшейся актрисой. Огромную популярность ей принесло участие в съемках сериала "Хождение по мукам". В картине артистке досталась роль Дарьи Булавиной-Телегиной.

Как-то раз произошел случай, который изменил отношение Захарова к Алферовой. Тогда кинозвезда вместе с Александром Гаврииловичем участвовала в гастролях от родного театра. Возлюбленные должны были прилететь в назначенное место отдельным рейсом. В итоге на площадке они появились за 30 минут до начала спектакля.

Отношение Абдулова и Алферовой к работе возмутило Марка Анатольевича. Захаров устроил собрание, на котором отчитал обоих. Но больше всего досталось актрисе.

Художественный руководитель "Ленкома" отметил, что Ирина Ивановна очень гармонично смотрится на экране. Тут же режиссер заявил – места в его театре для артистки не найдется.

"В Москве есть Театр киноактера – вот туда и идите. В нашем театре вы работать не будете," – произнес тогда Марк Анатольевич.

К Абдулову Захаров был более мягок. Он учел все заслуги актера в учреждении культуры, передает "7 дней".

Алферова так и не смогла проявить себя в "Ленкоме". Из театра Ирина Ивановна ушла в тот же год, когда рассталась с Александром Гаврииловичем.

Ранее заслуженный артист РФ Владимир Долинский вспомнил, с чего начался роман Абдулова и Алферовой.