Телеведущая заменила ушедшую в отпуск Надежду Бабкину

В новом выпуске "Модного приговора" неожиданно для многих появилась Юлия Барановская, которая временно заняла место Надежды Бабкиной. Дело в том, что постоянная ведущая проекта уехала на гастроли, поэтому редакторам передачи пришлось решать проблему таким образом. И хотя в эфире принято обсуждать внешний вид участников, к телеведущей тоже появились вопросы.

В новом выпуске Барановская появилась в ярко-красном приталенном платье в белый горох. Наряд, конечно, стильный, но макияж теледивы в этот раз оценили не все.

Юлия сделала акцент на глазах, подчеркнув цвет глаз. Однако, как считают пользователи, она выбрала не самый удачный цвет блеска для губ. Да и в целом макияж получился слишком ярким.

"Боевой раскрас", "С макияжем переборщила",

– написали пользователи под публикацией телеведущей в "Инстаграме". Хотя красила Барановскую та же визажист, что и обычно.

В новом выпуске звезда эмоционально защищала героиню, которая пережила немало трудностей в браке с турком.

Ранее участники шоу рассказали о закулисье "Мужское/Женское". Судя по высказываниям, Александр Гордон и Юлия Барановская позволяют себе лишнего. Телеведущая, например, иногда приходит на съемочную площадку нетрезвой.