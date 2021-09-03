"Переборщила": появившуюся на "Модном приговоре" Барановскую отчитали за внешний вид

"Переборщила": появившуюся на "Модном приговоре" Барановскую отчитали за внешний вид
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая заменила ушедшую в отпуск Надежду Бабкину

В новом выпуске "Модного приговора" неожиданно для многих появилась Юлия Барановская, которая временно заняла место Надежды Бабкиной. Дело в том, что постоянная ведущая проекта уехала на гастроли, поэтому редакторам передачи пришлось решать проблему таким образом. И хотя в эфире принято обсуждать внешний вид участников, к телеведущей тоже появились вопросы. 

В новом выпуске Барановская появилась в ярко-красном приталенном платье в белый горох. Наряд, конечно, стильный, но макияж теледивы в этот раз оценили не все. 

Юлия сделала акцент на глазах, подчеркнув цвет глаз. Однако, как считают пользователи, она выбрала не самый удачный цвет блеска для губ. Да и в целом макияж получился слишком ярким.

"Боевой раскрас", "С макияжем переборщила", 

– написали пользователи под публикацией телеведущей в "Инстаграме". Хотя красила Барановскую та же визажист, что и обычно. 

В новом выпуске звезда эмоционально защищала героиню, которая пережила немало трудностей в браке с турком. 

Ранее участники шоу рассказали о закулисье "Мужское/Женское". Судя по высказываниям, Александр Гордон и Юлия Барановская позволяют себе лишнего. Телеведущая, например, иногда приходит на съемочную площадку нетрезвой. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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