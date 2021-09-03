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В новом выпуске "Модного приговора" неожиданно для многих появилась Юлия Барановская, которая временно заняла место Надежды Бабкиной. Дело в том, что постоянная ведущая проекта уехала на гастроли, поэтому редакторам передачи пришлось решать проблему таким образом. И хотя в эфире принято обсуждать внешний вид участников, к телеведущей тоже появились вопросы.
В новом выпуске Барановская появилась в ярко-красном приталенном платье в белый горох. Наряд, конечно, стильный, но макияж теледивы в этот раз оценили не все.
Юлия сделала акцент на глазах, подчеркнув цвет глаз. Однако, как считают пользователи, она выбрала не самый удачный цвет блеска для губ. Да и в целом макияж получился слишком ярким.
"Боевой раскрас", "С макияжем переборщила",
– написали пользователи под публикацией телеведущей в "Инстаграме". Хотя красила Барановскую та же визажист, что и обычно.
В новом выпуске звезда эмоционально защищала героиню, которая пережила немало трудностей в браке с турком.
Ранее участники шоу рассказали о закулисье "Мужское/Женское". Судя по высказываниям, Александр Гордон и Юлия Барановская позволяют себе лишнего. Телеведущая, например, иногда приходит на съемочную площадку нетрезвой.
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