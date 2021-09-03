"Он ее позвал": знакомый объяснил уход жены вслед за Сличенко

"Он ее позвал": знакомый объяснил уход жены вслед за Сличенко
Николай Сличенко. Фото:Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Коллега артистов отметил, что они были замечательной парой

В пятницу, 3 сентября, в театре "Ромэн" проходит церемония прощания с актрисой театра и кино Тамиллой Агамировой. Народной артистки РСФСР не стало 1 сентября 2021 года. Она скончалась через два месяца после ухода любимого мужа Николая Сличенко. Знакомый супругов объяснил скоропостижную смерть Тамиллы Суджаевны.

Напомним, Агамирова ушла из жизни в возрасте 93 лет. Долгое время она боролась с болезнью. Однако коллега актрисы уверен – ее позвал за собой Николай Алексеевич. Якобы актер хотел поскорее воссоединиться с женой на небесах.

"Тамилла умерла 1-го числа, а Николай 2-го. Он ее позвал. Это была необыкновенная пара", – отметил знакомый деятелей культуры.

Агамирова стала второй по счету супругой Николая Алексеевича. В браке у них родились трое детей – дочь Тамилла, а также сыновья Петр и Алексей. Артисты прожили вместе более 60 лет.

Будущие возлюбленные познакомились в стенах театра "Ромэн". Долгое время Сличенко ухаживал за гордой красавицей, пытаясь добиться ее расположения. В итоге ему удалось завоевать сердце актрисы. Их крепкий и счастливый союз стал для многих примером. Как однажды отметил артист, их брак был заключен на небесах.

Сличенко и Агамирову похоронят рядом на Троекуровском кладбище, передает "СтарХит".

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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