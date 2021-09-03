Дела у телезвезды пошли в гору

Дмитрий Шепелев получил новую работу на телевидении. Некоторое время назад его пригласили вести одно из шоу на канале "Россия".

Речь идет о юмористическом проекте "Шоу большой страны", который выйдет на экраны 10 сентября. Героями передачи становятся разные комики и артисты, показывающие забавные номера на актуальные темы.

Компанию Дмитрию составит звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина. Шепелев отметил – во время выступлений они с соведущей имеют возможность уйти за кулисы и немного отдохнуть. Однако знаменитости ни разу так не делали, так как им было невероятно интересно наблюдать из зала за происходящим на сцене.

В проекте примут участие Марина Федункив, Мария Кравченко, Михаил Галустян и другие известные артисты, передает "Комсомольская Правда".

Производством передачи занимается крупнейшая в России продюсерская компания Comedy Club Production.

Примечательно, что Шепелев будет совмещать работу на телеканалах "Россия" и ТНТ. Напомним, бывший супруг Жанны Фриске ведет семейное шоу "Ты как я!".

Карьера телеведущего пошла в гору. Еще в конце января этого года сообщалось, что проект "Ты как я!" закрывают из-за низких рейтингов. Тогда в СМИ начали появляться громкие заголовки, что Дмитрия увольняют с телевидения. К счастью, все трудности остались позади.

Ранее Шепелев опубликовал трогательные фото с сыном Платоном от Фриске. Пользователи Сети пришли к выводу, что мальчик растет копией покойной матери.