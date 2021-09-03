Идея комика понравилась народу

Третье сентября у россиян ассоциируется с песней Михаила Шуфутинского. На своей странице в "Инстаграм" автор музыки на эту композицию, Игорь Крутой, исполнил известные многим куплет и припев.

Крутой назвал этот день праздничным. Музыкант напомнил, что таковым он стал благодаря его совместной работе с Игорем Николаевым. Напомним, исполнитель хита "Выпьем за любовь" написал слова для песни "Третье сентября".

"Хочу всем пожелать прежде всего любви. Любви и удачи", – произнес Игорь Яковлевич.

После этого композитор начал петь, параллельно играя на рояле. В комментариях под видео резидент Comedy Club Гарик Харламов в шутку предложил сделать этот день официальным выходным в России.

Каждый год, когда наступает третье сентября, Интернет наводняют разнообразные шутки, связанные с хитом Шуфутинского. Пользователи Сети публикуют различные мемы, соревнуясь друг с другом в юморе.

Харламов считает, что это – веский повод для введения дополнительного выходного дня в стране.

"Это мысль, Гарик…" – ответил артисту музыкант.

Идея комика понравилась народу. Так, его комментарий оценили более 100 человек.

Выступление Крутого произвело впечатление на певца Александра Ревву, актрису Олесю Судзиловскую, артиста Олега Газманова, а также одного из "виновников торжества" Игоря Николаева.

Ранее стало известно о том, кто помимо Харламова погулял на пышной свадьбе Марины Федункив и ее молодого избранника Стефано Маджи.