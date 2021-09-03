Худрук театра Чехова объяснил отказ играть постановки Богомолова

Худрук театра Чехова объяснил отказ играть постановки Богомолова
Константин Богомолов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женовач поделился своим мнением по поводу работ режиссера

На днях в культурной среде разразился настоящий скандал. Стало известно, что целых два спектакля режиссера Константина Богомолова убраны из репертуара МХТ имени Чехова. О причинах такого решения рассказал руководитель культурного заведения Сергей Женовач.

Худрук легендарного театра заявил, что отказался от двух постановок мужа телеведущей Ксении Собчак из-за "производственной необходимости". Мол, эти спектакли уже давно играют в театре, а сейчас пришло время освободить место для новых театральных работ. Женовач считает нормой культурной жизни периодическое обновление репертуара.

"Нам нужно двигаться дальше. Это жизнь", – рассказал именитый деятель культуры в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".

Женовач объяснил, что на смену старым спектаклям придут новые постановки. В ближайшее время в Московском художественном театре имени А.П. Чехова состоится порядка семи премьер.

Худрук культурного учреждения особо отметил, что не имеет ничего против Богомолова и его работ. Женовач напомнил, что из репертуара были убраны не только его спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы", но и постановки других режиссеров.

При этом Сергей Васильевич считает, что созданные Богомоловым произведения войдут в историю театра и на долгие годы запомнятся благодарному зрителю.

Стоит отметить, что почитателей таланта скандального режиссера такое положение дел не устроило. Поклонники Богомолова хотят составить петицию с просьбой пересмотреть решение театра имени Чехова.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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