Телеведущий лично признался в этом поклонникам

Андрей Норкин перестал быть вдовцом – он нашел себе новую супругу, с которой уже заключил официальный союз. Об этом ведущий сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Вместе со своей невестой он опубликовал фото из ЗАГСа. На кадрах молодожены стоят рука об руку во время торжественной церемонии, надевают друг на друга кольца, а после целуются. Кто именно его избранница – неизвестно.

"Ну и воть.....недолго фраер тосковал", "Слава богу! И не малолетка!", "Это же как называется??? Андрей Николаевич, что ж так скоро? Юля, Юля...Светлая память Юленьке. А вам, дорогой, Господь судья! Вам отвечать. Знать, она и раньше была", "Вот и объяснение всем таким тревожным последним дням Юлии…", – пишут люди в комментариях.

Напомним, о кончине Юлии Норкиной, первой жены телеведущего, с которой он прожил в браке 30 лет, стало известно в начале июня прошлого года. О смерти супруги Андерей сообщил лично.

Знакомые говорили, что у журналистки были проблемы с алкогольной зависимостью. К пагубнуому пристрастию ее якобы привели постоянные измены мужа. В последствии ее организм настолько ослаб, что, узнав об очередном предательстве, попросту не смогла этого пережить – ее настиг инфаркт.

Сам Норкин заявлял, что жену свою любил и никогда не изменял, а все, кто говорит обратное – должны сперва доказать его неверность.

По слухам, во время похорон супруги телеведущий вел себя странно. Он не стал надевать траурный наряд и совершать традиционный ритуал – бросать в яму горсть земли.