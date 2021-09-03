Молодой человек уверяет, что певица преследует его

О весьма необычном инциденте, связанном с именем знаменитой российской певицы Веры Брежневой, стало известно журналистам. Оказалось, что некий россиянин написал на нее заявление в полицию и требует у сотрудников правоохранительных органов защитить его от артистки.



Виновником любопытного случая оказался восемнадцатилетний уроженец Пензенской области. Недавно молодой человек явился в местное отделение полиции и поведал, что на него объявила охоту звезда отечественной эстрады Вера Брежнева. По словам россиянина, исполнительница хитов "Реальная жизнь", "Лепестками слез", "Любовь спасет мир" и других угрожает ему в интернет-пространстве.

Пикантность этой истории добавляет то, что Брежнева, по словам пензенца, не единственная знаменитость, которая преследует несчастного россиянина. Молодой человек уверяет, что также стал жертвой угроз со стороны актрисы Наталья Рудовой.

Парень попытался убедить сотрудников правоохранительных органов, что две именитые звезды шлют ему сообщения с угрозами в социальной сети "ВКонтакте".

Также уроженец Пензенской области в своем заявлении рассказал о личном мнении по поводу Рудовой. Молодой человек весьма недоволен тем, что актриса постоянно размещает в интернет-пространстве откровенные фотографии. Также разобиженный гражданин объявил, что подозревает Рудову и Брежневу в интимных отношениях.

Стражи порядка не стали игнорировать странное заявление россиянина. Впрочем, силовики подозревают, что у молодого человека есть некие проблемы с психикой.

Стоит отметить, что Вера Брежнева также большая любительница пикантных фотографий. Недавно певица разделась до трусов ради эффектного кадра.