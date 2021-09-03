Корчевников сильно обидел вдову Ланового на своей передаче

Корчевников сильно обидел вдову Ланового на своей передаче
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Купченко никак не может простить шоумена

Многие телеведущие хотели бы заполучить в свою студию вдову легендарного советского артиста Василия Ланового. Однако Ирина Купченко очень редко дает интервью. Сверх того выяснилось, что никакие связи и средства не помогут журналисту Борису Корчевникову договориться о беседе со звездой.

Возможно, когда-нибудь Купченко поговорит по душам с кем-нибудь из журналистской братии. Но этим человеком точно не будет Корчевников. В окружении знаменитости рассказали, что Ирина Петровна затаила страшную обиду на шоумена.

По словам близких знакомых звезды кинолент "Странная женщина", "Приходи на меня посмотреть…", "Одинокая женщина желает познакомиться" и других, неприязнь Купченко к Корчевникову началась со скандальной телепередачи, вышедшей много лет назад.

Тогда Борис вел известное шоу "Прямой эфир". Один из выпусков был посвящен смерти сына Ирины Петровны. Сергея Ланового не стало в 2013 году. Следуя закону жанра, Корчевников устроил настоящий скандал из трагедии знаменитых артистов. Ирина Петровна была очень расстроена из-за шумихи, которая поднялась на фоне этого выпуска. С тех пор народная артистка РСФСР не хочет иметь ничего общего с Корчевниковым.

При этом известно, что организаторы программы "Судьба человека" готовы выложить кругленькую сумму за интервью с Купченко. Конкретный размер гонорара не озвучивается, однако он превышает полмиллиона рублей. Такой информацией с изданием News.ru поделился работник театра имени Вахтангова, где служит Купченко.

К слову, недавно стало известно, как выглядит могила Василия Ланового спустя полгода после его похорон.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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