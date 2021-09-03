"Не сбежит с подводной лодки": Дэвис обезопасила свои миллионы от Шаляпина

"Не сбежит с подводной лодки": Дэвис обезопасила свои миллионы от Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга-миллионерша с умом подошла к браку с артистом

Весь российский шоу-бизнес обсуждает внезапную свадьбу знаменитого певца и шоумена Прохора Шаляпина. Артист решил связать свою жизнь с канадской миллионершей Татьяной Дэвис. Однако в этой истории с женитьбой на "заморской принцессе" есть свои подводные камни.

Как оказалось, гражданка Канады не лыком шита. Татьяна, судя по всему, хорошо понимает, с кем связывает свою судьбу. Дабы обезопасить себя от скорого развода с артистом-красавчиком, женщина заставила возлюбленного подписать многостраничный брачный контракт. Такими нюансами из личной жизни Шаляпина поделился его друг, артист Георгий Кирьянов. Молодой человек был свидетелем на свадьбе певца.

В первую очередь, артист заверил журналистов, что свадьба была настоящей. Учитывая славу скандалиста и провокатора, которая тянется за Шаляпиным, многие предположили, что шумное бракосочетание в Лас-Вегасе может быть обычным пиар-ходом.

По словам Георгия, влюбленные действительно официально зарегистрировали свои отношения. Особое внимание Татьяна уделила формальной стороне вопроса. Кирьянов заявил, что его товарищ подписал брачный контракт, который состоит из 150 страниц.

"Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с подводной лодки, прихватив ее миллионы", – объясняет действия Дэвис собеседник издания "Комсомольская правда".

Георгий также отметил, что у Татьяны большие планы на Прохора. 42-летняя миллионерша убеждена, что ее молодой муж может построить отличную карьеру в Голливуде. Женщина намерена переехать вместе с уже законным супругом в США.

К слову, недавно Шаляпину пришлось оправдываться за возвращение в Москву во время болезни супруги. Дэвис заразилась COVID-19, но молодой возлюбленный решил ее покинуть.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость308321
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Так все-таки интересно, если она умрет, кто будет наследником? Контракт контрактом, но наследники-то кто, если что?
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