С момента гибели предыдущей супруги прошел всего год

Многочисленные поклонники и представители шоу-бизнеса активно обсуждают неожиданную свадьбу ведущего Андрея Норкина. Его покойная супруга Юлия покинула этот мир летом прошлого года. Казалось бы, траур мог длиться чуть дольше. Однако, родные шоумена его не осуждают. По крайней мере, дочка Александра очень рада за отца.



Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети кадр с торжественного мероприятия. На снимке счастливые молодожены держатся за руки и широко улыбаются друг другу. Судя по всему, Александра Норкина (Шатова) одобряет выбор своего звездного родителя. Девушка оставила теплую подпись под фотографией с бракосочетания.

"Будьте счастливы, родные мои!" – написала наследница телеведущего.

Впрочем, Александра посвятила знаменательному событию в жизни ее отца только одну историю в "Инстаграм". Больше никаких фотографий с мероприятия на странице девушки не выложено. Не исключено, что на самом торжестве ее не было.

Любопытно, что о новой возлюбленной Норкина пока ничего неизвестно. В целом новость о женитьбе ошарашила общественность. Многие поклонники знаменитости одобрили тот факт, что Андрей выбрал в спутницы жизни взрослую женщину, а не молодую девушку. При этом подписчики Норкина продолжают теряться в догадках, кто же та женщина, которая сумела похитить сердце их любимца.