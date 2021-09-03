"Пусть говорят" могут закрыть по итогам судебного разбирательства с родственницей Арцибашева

"Пусть говорят" могут закрыть по итогам судебного разбирательства с родственницей Арцибашева
Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оскорбленная женщины требует прикрыть всю программу

Вдова популярного телепродюсера  Владимира Арцибашева Анжела Хачатурьян судится с Первым каналом, заявляя, что ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов ее оклетевал. Теперь женщина требует закрытия программы.

Хачатурьян вместе с дочками Аннной и Ксенией подали в суд на руководство Первого и телешоу. Первое заседание состоялось в конце августа. Слушания перенесены на 8 сентября.

Сама Анжела заявили, что телевидение попросту оплевало ее семью: так, по словам женщины, Борисов использовал следующие цитаты:  "Хачатурьян вымогала у него деньги", "Дети проматывали его состояние" и "... это не его дочери".

Вдова также сообщила, что некая Юлия Борисова появилась в инвалидном кресле в эфире шоу, представившись любовницей покойного телепродюсера, и заявила, что сама Анжела виновна во всей этой истории – Хачатурьян якобы решила ей отомстить. Оскорбленная женщина заявила, что имеет дело с подставным лицом, которое к тому же обвинило ее в тяжком преступлении. "Любовницу" вдова тоже хотела бы видеть в суде.

Общая сумма иска, поданная семьей покойного режиссера, составляет 10 млн рублей. Анжела указала, что намерена не только добиться финансового возмещения морального ущерба, но и закрытия телешоу.

Как пишет NEWS.ru, Первый канал пока не дает официальных комментариев, однако продюсеры сообщили, что пытаются урегулировать дело мирно.

Ранее россиянин заявил о готовности подать иск на доктора Мясникова. Мужчина рассказал, что его бабушка, насмотревшись выпусков шоу "О самом главном" на "России 1", вышвырнула на помойку фен и чайник, заявив, что телеэксперт назвал бытовую технику крайне опасным для здоровья делом.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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