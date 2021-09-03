Оскорбленная женщины требует прикрыть всю программу

Вдова популярного телепродюсера Владимира Арцибашева Анжела Хачатурьян судится с Первым каналом, заявляя, что ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов ее оклетевал. Теперь женщина требует закрытия программы.

Хачатурьян вместе с дочками Аннной и Ксенией подали в суд на руководство Первого и телешоу. Первое заседание состоялось в конце августа. Слушания перенесены на 8 сентября.

Сама Анжела заявили, что телевидение попросту оплевало ее семью: так, по словам женщины, Борисов использовал следующие цитаты: "Хачатурьян вымогала у него деньги", "Дети проматывали его состояние" и "... это не его дочери".

Вдова также сообщила, что некая Юлия Борисова появилась в инвалидном кресле в эфире шоу, представившись любовницей покойного телепродюсера, и заявила, что сама Анжела виновна во всей этой истории – Хачатурьян якобы решила ей отомстить. Оскорбленная женщина заявила, что имеет дело с подставным лицом, которое к тому же обвинило ее в тяжком преступлении. "Любовницу" вдова тоже хотела бы видеть в суде.

Общая сумма иска, поданная семьей покойного режиссера, составляет 10 млн рублей. Анжела указала, что намерена не только добиться финансового возмещения морального ущерба, но и закрытия телешоу.

Как пишет NEWS.ru, Первый канал пока не дает официальных комментариев, однако продюсеры сообщили, что пытаются урегулировать дело мирно.

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