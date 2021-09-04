О романе актрисы с Авербухом судачили на каждом углу

Знаменитая российская артистка Алиса Гребенщикова регулярно становится жертвой нападок со стороны журналистов. Охотники за сенсациями очень любят рассуждать на тему того, кто является настоящим отцом ее единственного сына Алексея. Сплетники убеждают общественность, что ребенок стал плодом интрижки артистки с фигуристом Ильей Авербухом. Гребенщикова решила лично расставить все точки над i.



Любопытно, что мальчик уже давно стал подростком, ему почти 14 лет. Однако пересуды по поводу его родословной не прекращаются до сих пор. Недавно один журнал выпустил статью, где посетовал, что Авербух никак не хочет признавать отцовство и избегает обязательств по заботе о якобы наследнике от Гребенщиковой.

"Молчать тоже не хочу", – эмоционально начала свою отповедь Гребенщикова.

Алису данная публикация вывела из себя. Артистка разместила на странице в социальной сети гневный пост. Звезда кинолент "Женщина с того света", "Мексиканский вояж Степаныча", "Водитель для Веры" и других еще раз во всеуслышание заявила, что отцом ребенка является Сергей Александрович, с которым артистка была в отношениях в тот период.

Судя по всему, речь идет о Сергее Дундуряне. Именно с оператором Алису связывали романтические отношения незадолго до появления Алексея. Впрочем, пара быстро распалась.

"Бывает так, люди расходятся", – прокомментировала разрыв с возлюбленным артистка.

Гребенщикова подчеркнула, что ее выводит из себя стремление журналистов опорочить имя артистки и "другого уважаемого человека". Напомним, скандальная статья была посвящена Авербуху. Судя по всему, Алиса всеми силами пытается откреститься от сплетен о романе с Ильей.