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Культурные заведения вовсю готовятся к новому сезону. В театрах проходят важные собрания, на которых обсуждаются ближайшие планы. Такое мероприятие было организовано и в МХТ имени Чехова. Любопытно, что на собрание труппы не явились такие именитые артисты, как Константин Хабенский и Михаил Пореченков.
3 сентября легендарное культурное заведение открыло 124-й сезон. В честь этого руководство театра попросило труппу прийти на общий сбор. Далеко не все прославленные артисты смогли явиться на мероприятие. Впрочем, причины у них были вполне уважительные.
Так, Константин Хабенский в это время был на приеме в Кремле. Его близкий приятель Михаил Пореченков и вовсе отсутствовал в России, звезда нашумевшего сериала "Агент национальной безопасности" проводит время за рубежом.
При этом сбор труппы состоялся практически сразу после прибытия большинства артистов с гастролей в Улан-Удэ. Многим было достаточно тяжело ехать прямо из воздушной гавани в родной театр, отмечает издание "Комсомольская правда".
В любом случае, большинство работников культурного учреждения преодолели все препятствия и все же явились на сбор труппы. Отсутствие в зале Хабенского и Пореченкова особого дискомфорта не создало.
К слову, недавно в театре разгорелся громкий скандал. Худрук МХТ Сергей Женовач отказался сразу от двух спектаклей Константина Богомолова. Недавно он объяснил, почему не хочет играть эти постановки.
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