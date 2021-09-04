Певица не болела пневмонией, уверен ее знаменитый коллега

Некоторые обстоятельства болезни МакSим и ее комы натолкнули Данко на мысль, что поклонников звезды просто развели как "дебилов". Артист уверен, что его коллега что-то скрывает.

Данко указал на то, что в Сети нет фото или видео знаменитости в больнице, хотя в современном мире, когда все снимают, это просто невозможно.

В разговоре с порталом Day.ru Данко предположил, что либо МакSим лечила печень от алкоголизма, либо сделала какую-то пластическую операцию. По его словам, история с комой и пневмонией – нормальная ситуация для пиарщиков, которые "так работают". Более того, он отметил, что представители МакSим якобы о пиаре говорили сами.

Артист обратил внимание, что первого сентября на школьную линейку своих дочерей Марина Максимова (настоящее имя певицы) пришла на каблуках. Данко задал риторический вопрос журналистам, о чем это говорит.

Однако Данко не поднял тему о том, почему на последнем видео Максимова еле стоит на ногах и вообще выглядит истощенной, как после тяжелой болезни.

Ранее певец уже обвинял МакSим в пиаре с помощью истории о коме длиной в полтора месяца.