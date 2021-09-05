Нынешняя супруга звезды горбатится на двух работах, а бывшая продолжает пить

Долгое время после громкого судебного процесса по делу об аварии, которую устроил Михаил Ефремов, его жена Софья Кругликова не показывалась на публичных мероприятиях. Однако на днях она все же вышла в свет вместе с тремя детьми и даже пообщалась с репортерами канала НТВ. О тяжелой ситуации в семье Кругликова высказалась с сарказмом – мол, она вовсе не работает и вообще всем врет. Также жена Ефремова добавила, что с деньгами так туго, что дети даже не смогли отдохнуть летом – возможности их куда-то отправить не было.



Между тем актер Иван Охлобыстин, который дружит с Ефремовым, рассказал журналистам, что Кругликова "горбатится" на двух работах. Артист и рад бы помочь семье приятеля, но у самого большая семья, поэтому получается далеко не всегда. Сама же Софья – женщина гордая и помощи просить ни у кого не желает.

Вместе с тем Ефремов не забывает помогать своей бывшей супруге Ксении Качалиной, у которой, как известно, проблемы с алкоголем. Женщина не зарабатывает себе на жизнь, однако при этом обитает в квартире в центре столицы. Бывший муж умудряется поддерживать ее материально, даже находясь в колонии.

"...там, к сожалению, очень грустная история", – констатировал Охлобыстин.

Напомним, защита Ефремова все еще надеется, что наказание за аварию, в которой погиб человек, удастся смягчить. На 15 сентября назначен кассационный суд.

Как живет Михаил Ефремов спустя год после ДТП - в нашем материале.