Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Виктор Логинов, получивший наибольшую популярность по роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", разводится с супругой спустя год заключения брака. Мария Гуськова, молодая жена актера, на своей странице в соцсетях опубликовала пост, в котором намекнула на вероятные причины развала семьи.
"На первом месте профессия. И только. А потом уже всё остальное", – написала она за несколько часов до своего заявления о рассторжении брака.
Гуськова, как и ее супруг, работает в актерстве. В 2021 году они вместе участвовали в спектакле "Супружество как точная наука". В прошлом году она закончила Институт театрального искусства им. народного артиста СССР И.Д. Кобзона.
К кому именно относится заявление девушки неизвестно. Речь одновременно могла идти как и Викторе Логиновом, так и о ней самой – пока девушка лишь в начале актерской карьеры, а создание семьи могло помешать реализации ее амбиций.
Напомним, Гуськова младше артиста на 22 года. Для артиста этот брак был четвертым, в то время, как молодая девушка вышла замуж в первый раз. В интервью Борису Корчевникову Логинов рассказывал, что души не чает в своей избраннице.
За последние года страна проделала большой путь
ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период