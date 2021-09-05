Развод через год: молодая жена Логинова намекнула на причины расставания

Развод через год: молодая жена Логинова намекнула на причины расставания
Виктор Логинов. Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ www.globallookpress.com
О расставании с артистом она сообщила на своей странице в соцсетях

Виктор Логинов, получивший наибольшую популярность по роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", разводится с супругой спустя год заключения брака. Мария Гуськова, молодая жена актера, на своей странице в соцсетях опубликовала пост, в котором намекнула на вероятные причины развала семьи.

"На первом месте профессия. И только. А потом уже всё остальное", – написала она за несколько часов до своего заявления о рассторжении брака.

Гуськова, как и ее супруг, работает в актерстве. В 2021 году они вместе участвовали в спектакле "Супружество как точная наука". В прошлом году она закончила Институт театрального искусства им. народного артиста СССР И.Д. Кобзона. 

К кому именно относится заявление девушки неизвестно. Речь одновременно могла идти как и Викторе Логиновом, так и о ней самой – пока девушка лишь в начале актерской карьеры, а создание семьи могло помешать реализации ее амбиций.

Напомним, Гуськова младше артиста на 22 года. Для артиста этот брак был четвертым, в то время, как молодая девушка вышла замуж в первый раз. В интервью Борису Корчевникову Логинов рассказывал, что души не чает в своей избраннице. 

Роман ИГНАТОВ
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