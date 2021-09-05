Журналистам удалось раздобыть кадры с мероприятия

Телеведущий Андрей Норкин устроил пышное торжество по поводу своей второй женитьбы – вечеринка прошла в элитном загородном клубе, где собралось множество гостей. Об этом сообщает "СтарХит".

Норкин появился на мероприятии в темно-синем костюме, а невеста Ирина надела голубое атласное платье, завязав волосы в пучок.

Среди приглашенных гостей были не только родственники и друзья возлюбленных, но и известный певец Сергей Мазаев, который вместе с невестой исполнил для телеведущего свадебный сюрприз – песню "Слова, что ты не скажешь".

Все гости вместе с молодоженами до позднего вечера танцевали в ресторане, а после вышли во двор, где наблюдали за продолжительным и масштабным фейерверк-шоу. На кадрых Норкин, как и его новая жена, выглядили очень счастливыми.

По сведениям СМИ, вечеринка прошла в элитном клубе-курорте Пирогово, расположенном на берегу водохранилища. На территории есть гольф-поле, яхт-клуб, теннисные корты, футбольное поле и даже крытый каток с искусственным льдом. Аренда гостевого дома для ночевки стоит около 10 тысяч рублей в сутки.

Об отношениях Андрея Норкина с его избранницей известно мало. По слухам, Ирина старше ведущего на семь лет. Именно она помогла ему справиться с горем от потери супруги Юлии, с которой он прожил вместе около 30 лет.