Молодожен исправно ставит свечки за здравие

Переживающий за здоровье супруги Прохор Шаляпин нашел время пообщаться с журналистами. Певец признался, что молится за Татьяну Девис и ставит за ее здоровье свечки. Об этом он рассказал РИА ФАН.



Напомним, женщина лежит в реанимации с диагнозом "ковид". Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Болезнь омрачила медовый месяц новоиспеченных супругов. Коронавирусом Татьяна, скорее всего, заразилась во время свадебных торжеств.

Свадьба влюбленных прошла втайне от публики. Отметили с размахом – праздник обошелся в 15 миллионов рублей, как писали СМИ. Поженились Шаляпин и Девис в Лас-Вегасе.

Несмотря на тревогу о здоровье жены, Прохор не забывает и о собственном благополучии. Так, на днях стало известно, что певец купил земельный участок в Подмосковье. Что он планирует там строить, пока неизвестно. Публика тут же начала обсуждать, не на деньги ли тяжелобольной жены артист прикупил землю.

Тем временем друг Шаляпина рассказал журналистам, что Девис решила себя обезопасить. Певец подписал брачный контракт, состоящий из 150 страниц. Сбежать с миллионами Татьяны у него после этого вряд ли получится, пишут СМИ.