Слепакова заподозрили в романе с актрисой из "Интернов"

Слепакова заподозрили в романе с актрисой из "Интернов"
Семен Слепаков. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Юморист был одним из продюсеров на проекте

После заявления о разводе Семену Слепакову приписывают романы с многики красавицами отечественного шоу-бизнеса. Среди них были Светлана Ходченкова и Зоя Зиновьева, однако недавно юморист вышел в свет совсем с другой девушкой.

Во время мероприятия в Еврейском музее толерантности он сидел рядом с актрисой из сериала "Интерны" Аглаей Тарасовой. Событие было посвящено наступающему еврейскому Новому году. Кадры, на которых артисты вместе, опубликовал сын Ильи Авербуха в "Инстаграме". 

Фото: instagram.com/martin_averbukh

Слухи о том, что у Слепакова роман с Тарасовой ходили давно. Как пишет "Эксперсс газета", их видели вместе на мероприятиях пока артист официально состоял в браке. 

До этого у актрисы были романы с актерами Ильей Глинниковым, Милошем Биковичем и американским режиссером Дарреном Аронофски. 

Сам юморист о своей личной жизни практически не рассказывает. О рассторжении брака он сообщил только в тот момент, когда отвечал хейтерам в соцсетях.

Источник: Инстаграм
Роман ИГНАТОВ

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Гость307026
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Вот сядешь так Раз рядом с кем-то, и тебя сразу в любовники запишут
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