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После заявления о разводе Семену Слепакову приписывают романы с многики красавицами отечественного шоу-бизнеса. Среди них были Светлана Ходченкова и Зоя Зиновьева, однако недавно юморист вышел в свет совсем с другой девушкой.
Во время мероприятия в Еврейском музее толерантности он сидел рядом с актрисой из сериала "Интерны" Аглаей Тарасовой. Событие было посвящено наступающему еврейскому Новому году. Кадры, на которых артисты вместе, опубликовал сын Ильи Авербуха в "Инстаграме".
Слухи о том, что у Слепакова роман с Тарасовой ходили давно. Как пишет "Эксперсс газета", их видели вместе на мероприятиях пока артист официально состоял в браке.
До этого у актрисы были романы с актерами Ильей Глинниковым, Милошем Биковичем и американским режиссером Дарреном Аронофски.
Сам юморист о своей личной жизни практически не рассказывает. О рассторжении брака он сообщил только в тот момент, когда отвечал хейтерам в соцсетях.
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