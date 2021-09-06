Модель продолжает публичные разборки с бывшим благоверным

Развод Павла Мамаева с инстадивой Аланой обещает стать самым склочным в сфере шоу-бизнеса за последнее время. Именитый футболист нашел себе новую зазнобу и, по словам бывшей супруги, практически не участвует в жизни родной дочери. Дошло до того, что брошенная Мамаевым женщина публично выпрашивает у него деньги на теплые вещи для ребенка.



Мамаева уверяет, что никак не может достучаться до футболиста. Чтобы хоть как-то привлечь его внимание, она выкладывает все скабрезные подробности их расставания в интернет-пространство. На этот раз в социальной сети "Инстаграм" она пожаловалась, что спортсмен-миллионер не хочет давать деньги на содержание своей наследницы.

"Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви", – пишет раздосадованная модель.

Впрочем, некоторые подписчики блогерши обратили внимание, что она сама неплохо зарабатывает и может приобрести своему ребенку все необходимое.

"А зачем тогда отец нужен?" – с удивлением отвечает Алана.

Бывшая возлюбленная футболиста посетовала, что ее дочка больше не хочет называть родителя "папой". Мамаева уверяет, что у Павла большие проблемы с отцовскими чувствами.

Разобиженная бывшая избранница знаменитого футболиста также пожаловалась, что Мамаев выделил на сборы в школу всего 30 тысяч рублей. По мнению Аланы, этих средств хватить никак не могло.

К слову, недавно "Утро.ру" делилось подборкой звездных пар, которые пережили громкие разводы за минувшие три года. Семейное счастье также разбилось у телеведущей Ксении Бородиной и ее экс-супруга Курбана Омарова. Помимо них, громким разводом могут "похвастаться" певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, а также другие знаменитые пары.