Телеведущая поражена происходящим в звездном семействе

Уже долгие месяцы россияне с любопытством наблюдают за семейной трагедией, которая разворачивается между знаменитой российской певицей Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной. По мнению ведущей Ольги Орловой, сложившаяся ситуация является недопустимой. Знаменитость резко осудила поведение звездной наследницы.



Очередную волну разговоров о семействе самопровозглашенной королевы русского шансона породил новый скандальный инцидент. Недавно Татьяна объявила, что ее принудительно держат взаперти в квартире и даже лишили возможности общаться с внешним миром – у девушки отняли телефон.

Орлова с ужасом наблюдает за происходящим. Ольга убеждена, что причиной такого поведения является то, что Любовь в свое время чересчур разбаловала дочку. Чувство безнаказанности и вседозволенности толкает Плаксину на то, чтобы выставлять неприглядные подробности семейной жизни на всеобщее обозрение.

"У Тани пошло обострение. Я видела, как Люба в попу дует этому ребенку", – делится своим мнением Орлова на шоу "Звезды сошлись".

Ведущая скандального телепроекта "Дом-2" посетовала, что некоторые родители залюбливают своих детей, из-за чего те вырастают невоспитанными и слишком распущенными людьми.

Орлова убеждена, что своим поведением Плаксина позорит звездную родительницу на всю страну. Ольга посочувствовала коллеге по сцене. Телеведущая уверена, что Татьяне требуется помощь специалистов, иначе все будет только хуже.

К слову, недавно Плаксина выступила перед народом. Звездная наследница решила продемонстрировать свой певческий талант.