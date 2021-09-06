Музыкант готов обнародовать неудобную информацию о ведущем

В сфере российского шоу-бизнеса назревает очередной скандал. На этот раз звездные разборки могут начаться между продюсером нашумевшей группы "Ласковый май" Андреем Разиным и знаменитым телеведущим Андреем Малаховым.



Битва двух Андреев грозит разразиться из-за якобы попытки Малахова поднять рейтинги своей скандальной передачи "Прямой эфир" за счет очернения имени прославленного продюсера.

По крайней мере, такая информация появилась в распоряжении Разина. Доброжелатели сообщили ему о том, что работники телешоу планируют выпустить программу с громким названием "Непорядочность, воровство и домогательства в окружении Разина".

"Его команда роет на меня какую-то чернуху", – написал продюсер на своей странице в социальной сети.

Любопытно, что позже Андрей удалил этот пост. Так что о его достоверности можно судить только со слов авторов телеграм-канала "НеМалахов".

В этой публикации музыкант разразился гневной речью в адрес коллеги по шоу-бизнесу. Разин предупредил, что Малахову может дорого обойтись попытка очернить имя продюсера. Андрей заявил, что сам имеет целую папку скабрезного компромата на своего тезку. В случае, если тот рискнет выпустить скандальную передачу, где начнет полоскать создателя "Ласкового мая", нелицеприятная информация о самом Малахове попадет в информационное пространство.

Заинтригованным интернет-пользователям остается только ждать, чем закончится нарождающийся конфликт.

К слову, недавно Андрей Разин раскрыл истинную причину завершения карьеры российской примадонны Аллы Пугачевой.