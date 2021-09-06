Актриса заразилась ковидом от своей знакомой

В июне этого года стало известно о том, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко попала в больницу. Как позже выяснилось, актриса переболела коронавирусом. В интервью "Комсомольской Правде" она рассказала, как перенесла страшный недуг.

По словам Мирошниченко, она строго соблюдала все меры предосторожности. Заразу Ирина Петровна подхватила после общения с инфицированной знакомой. Посетившая дом знаменитости женщина не подозревала о том, что была больна.

Вирус сильно ударил по состоянию здоровья 79-летней актрисы. До сих пор актриса вспоминает о пережитом со слезами на глазах.

"Это было страшно. Никому не пожелаю эту болезнь", – отметила артистка.

Мирошниченко лечилась в 52-й больнице в Москве. Она не хотела, чтобы кто-то из коллег был в курсе ее тяжелого состояния. По этой причине Ирина Петровна отключила телефон и попросила близких не давать никакие комментарии.

Примечательно, что звезде фильма "Я шагаю по Москве" к тому моменту ввели только один компонент вакцины. Сделать вторую прививку актриса не успела, так как слегла с коронавирусом.

К счастью, Ирина Петровна смогла справиться с болезнью. Она очень благодарна врачам, которые избавили ее от недуга. Артистка уже вернулась в родной Московский Художественный театр, готовая покорять сцену. Мирошниченко сильно соскучилась по зрителям и коллегам.

Ранее сообщалось, с какими симптомами кинозвезда попала в больницу. У нее поднялась высокая температура, а также появились проблемы с дыханием.