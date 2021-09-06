Актриса уверена, что все проблемы со здоровьем у музыканта вызваны именно его вредной привычкой

Некоторое время назад стало известно о том, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина расторгли брак. В свежем интервью артистка рассказала, с чем связаны проблемы со здоровьем ее теперь уже бывшего мужа.

Напомним, Бари Каримович не раз попадал в больницу, заставляя поклонников переживать. Федосеева-Шукшина уверена – все злоключения в жизни создателя группы "На-на" случались из-за его любви к алкогольным напиткам.

По словам Лидии Николаевны, последний раз она проводила время с Алибасовым в период новогодних праздников. Уже тогда музыкант пристрастился к спиртному, передает News.ru.

"Он почему-то крепко запил, видимо, переживал отсутствие концертов у группы "На-На" в пандемию", – отметила Федосеева-Шукшина.

Также актриса прокомментировала заявление сына своего экс-супруга – мол, именно она спаивала Бари Каримовича. Лидия Николаевна заявила, что это неправда. Артистка заверила – она уже давно не берет в рот ни капли алкоголя. Что касается Алибасова, то он по собственному желанию бегал в магазин за горячительными напитками. На просьбы избранницы остановиться композитор лишь махал рукой.

Звезда фильма "Калина красная" добавила – проблемы музыканта с ногами и позвоночником связаны именно с его запоями. Артистка еще раз акцентировала внимание на том, что она не имеет к этому никакого отношения.

Ранее появилась информация, что инициатива развестись поступила со стороны Алибасова. Неизвестно, действительно ли в данной истории была поставлена точка. Дело в том, что в течение месяца решение суда может быть обжаловано.