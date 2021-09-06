Потеря одного из источников дохода не сильно печалит артиста

Несколько лет Филипп Киркоров владел компанией, занимающейся организацией праздников для детей. Фирма носила название Phill Party. На минувших выходных король отечественной эстрады сообщил о закрытии бизнеса.

Киркоров основал компанию вскоре после рождения детей – Аллы-Виктории и Мартина. С тех пор она организовала для представителей российского шоу-бизнеса и их наследников не один десяток ярких мероприятий. Фирма приносила исполнителю хита "Единственная моя" хорошую прибыль.

В воскресенье, 5 сентября, артист побывал на вечеринке в честь дня рождения светской львицы Юлии Корелиной. В беседе с журналистами Филипп Бедросович рассказал, что его детище закрылось, передает "СтарХит".

"У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом", – разоткровенничался Киркоров.

Искать нового директора певец по какой-то причине не стал, решив распрощаться с прибыльным бизнесом. Однако артист, по всей видимости, не сильно переживает из-за потери одного из источников дохода. На вечеринке Филипп Бедросович пребывал в отличном расположении духа, веселился и шутил.

Неизвестно, возьмется ли Киркоров за какой-то новый проект. Примечательно, что певец владеет караоке-клубом "Филармония", расположенном в Москве.

Ранее стало известно о том, что актриса Мария Голубкина раскритиковала Киркорова и Аллу Пугачеву. На личной странице в "Инстаграм" кинозвезда заявила – бывшие супруги не знают, что такое чувство стыда.