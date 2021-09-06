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Несколько лет Филипп Киркоров владел компанией, занимающейся организацией праздников для детей. Фирма носила название Phill Party. На минувших выходных король отечественной эстрады сообщил о закрытии бизнеса.
Киркоров основал компанию вскоре после рождения детей – Аллы-Виктории и Мартина. С тех пор она организовала для представителей российского шоу-бизнеса и их наследников не один десяток ярких мероприятий. Фирма приносила исполнителю хита "Единственная моя" хорошую прибыль.
В воскресенье, 5 сентября, артист побывал на вечеринке в честь дня рождения светской львицы Юлии Корелиной. В беседе с журналистами Филипп Бедросович рассказал, что его детище закрылось, передает "СтарХит".
"У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом", – разоткровенничался Киркоров.
Искать нового директора певец по какой-то причине не стал, решив распрощаться с прибыльным бизнесом. Однако артист, по всей видимости, не сильно переживает из-за потери одного из источников дохода. На вечеринке Филипп Бедросович пребывал в отличном расположении духа, веселился и шутил.
Неизвестно, возьмется ли Киркоров за какой-то новый проект. Примечательно, что певец владеет караоке-клубом "Филармония", расположенном в Москве.
Ранее стало известно о том, что актриса Мария Голубкина раскритиковала Киркорова и Аллу Пугачеву. На личной странице в "Инстаграм" кинозвезда заявила – бывшие супруги не знают, что такое чувство стыда.
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