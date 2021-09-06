Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Артисту было 88 лет

Скончался культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщили СМИ.

Зрителю он известен благодаря фильмам "На последнем дыхании", "Чочара", "Наследник". Самой важной картиной в его карьере оказалась "Профессионал". 

В 2001 году Бельмондо пережил инсульт и перестал сниматься до 2008 года. В 2015 он объявил об окончальном решении уйти из карьеры, хотя до этого признавался в одном из интервью, что съемки являются для него чуть ли не самыми счастливыми моментами в жизни.

У него было множество романов с одними из красивейших женщих своего времени. Женился дважды – в первом браке с танцовщицей Элоди Константен он завел троих детей, во втором браке с манекенщицей Натти Тардивель у него родилась дочь. В 1993 году он пережил кончину старшей наследницы – она погибла при пожаре.

Актеру было 88 лет.  

Источник: AFP
Роман ИГНАТОВ
Гость309097
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очень жаль.кумир многих поколений
трепанатор черепов
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Печально.
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