Умер Жан-Поль Бельмондо

Артисту было 88 лет

Скончался культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщили СМИ.

#BREAKING French actor Jean-Paul Belmondo has died: lawyer to AFP pic.twitter.com/SKOyJOWdfF — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2021

Зрителю он известен благодаря фильмам "На последнем дыхании", "Чочара", "Наследник". Самой важной картиной в его карьере оказалась "Профессионал".

В 2001 году Бельмондо пережил инсульт и перестал сниматься до 2008 года. В 2015 он объявил об окончальном решении уйти из карьеры, хотя до этого признавался в одном из интервью, что съемки являются для него чуть ли не самыми счастливыми моментами в жизни.

У него было множество романов с одними из красивейших женщих своего времени. Женился дважды – в первом браке с танцовщицей Элоди Константен он завел троих детей, во втором браке с манекенщицей Натти Тардивель у него родилась дочь. В 1993 году он пережил кончину старшей наследницы – она погибла при пожаре.

Актеру было 88 лет.

