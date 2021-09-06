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На своей инстаграм-странице Юлия Меньшова показала, как выглядит ее жилье изнутри. Пользователи Сети остались в восторге от уютного интерьера комнат.
На фото из гостинной Меньшова запечатлена сидящей на узорчатом диване. Укутавшись в ярко-оранжевый плед, телеведущая увлеченно смотрит в экран телефона.
За спиной Юлии располагается стеллаж с большим количеством книг и подсветкой. Домашняя библиотека является гордостью знаменитости. На стене, стилизованной под кирпич, висят картины в деревянных рамках.
Справа можно увидеть стол, на котором стоят ваза с цветами, домашний телефон в винтажном стиле, а также фоторамка с архивными снимками.
Актриса пожаловалась своим подписчикам на ужасный холод в квартире. Меньшова отметила – плед уже не очень помогает ей согреться. Телеведущая ждет не дождется того момента, когда дома включат отопление.
Интернет-пользователи обратили внимание на интерьер гостиной. Многим понравилось то, как Меньшова оформила помещение.
"Такое уютное фото", "Как же у вас дома уютно", "Очень красивый плед!", "Юлия, диван – мечта", "Очень гармонично все вокруг вас", – прокомментировали подписчики.
Некоторые напомнили, что к концу недели в столичном регионе ожидается потепление, так что мучиться осталось недолго.
До этого Меньшова показывала свою кухню. В глаза бросаются стильный кухонный гарнитур, обилие растительности, конусообразные светильники, свисающие сверху, и пестрые жалюзи.
Поклонники знаменитости также знают, как выглядит ее столовая. В интерьере помещения преобладают яркие цвета. Там располагаются стол с пятью стульями, комод с навесным шкафом, имитирующие старинный буфет, и многие другие предметы роскоши.
Ранее Меньшова показала дизайн туалета в квартире. Артистка похвасталась раковиной из Италии и старинным умывальником, которые восхитили ее поклонников.
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