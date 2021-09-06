Актриса периодически проводит "экскурсии" для подписчиков

На своей инстаграм-странице Юлия Меньшова показала, как выглядит ее жилье изнутри. Пользователи Сети остались в восторге от уютного интерьера комнат.

На фото из гостинной Меньшова запечатлена сидящей на узорчатом диване. Укутавшись в ярко-оранжевый плед, телеведущая увлеченно смотрит в экран телефона.

За спиной Юлии располагается стеллаж с большим количеством книг и подсветкой. Домашняя библиотека является гордостью знаменитости. На стене, стилизованной под кирпич, висят картины в деревянных рамках.

Справа можно увидеть стол, на котором стоят ваза с цветами, домашний телефон в винтажном стиле, а также фоторамка с архивными снимками.

Актриса пожаловалась своим подписчикам на ужасный холод в квартире. Меньшова отметила – плед уже не очень помогает ей согреться. Телеведущая ждет не дождется того момента, когда дома включат отопление.

Интернет-пользователи обратили внимание на интерьер гостиной. Многим понравилось то, как Меньшова оформила помещение.

"Такое уютное фото", "Как же у вас дома уютно", "Очень красивый плед!", "Юлия, диван – мечта", "Очень гармонично все вокруг вас", – прокомментировали подписчики.

Некоторые напомнили, что к концу недели в столичном регионе ожидается потепление, так что мучиться осталось недолго.

До этого Меньшова показывала свою кухню. В глаза бросаются стильный кухонный гарнитур, обилие растительности, конусообразные светильники, свисающие сверху, и пестрые жалюзи.

Поклонники знаменитости также знают, как выглядит ее столовая. В интерьере помещения преобладают яркие цвета. Там располагаются стол с пятью стульями, комод с навесным шкафом, имитирующие старинный буфет, и многие другие предметы роскоши.

Ранее Меньшова показала дизайн туалета в квартире. Артистка похвасталась раковиной из Италии и старинным умывальником, которые восхитили ее поклонников.