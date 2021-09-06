Знаменитости пытались всячески добиться расположения своего объекта симпатии

Некоторые российские актеры, несмотря на свои популярность и солидность, в свое время получили отказ от своих коллег.

Владимир Машков и Серафима Низовская





Машков и Низовская вместе снимались в картине "Григорий Р.". В какой-то момент актриса заметила, что Владимир проявляет к ней симпатию. Артист всячески пытался добиться расположения красавицы, но у него ничего не вышло привлечь внимание коллеги.

Марк Горонок и Ольга Понизова





Кинокартина "Все будет хорошо" принесла популярность Горонку и Понизовой. По сюжету актеры играли влюбленную пару. Однажды Марк признался – он и в жизни испытывал сильные чувства к Ольге, однако она отвергла своего коллегу.

Алексей Панин и Татьяна Арнтгольц





В прошлом у Панина была репутация настоящего ловеласа. Однажды Алексей решил завоевать сердце Арнтгольц. Долгое время звезда фильма "ДМБ" пытался добиться расположения Татьяны. Попытки актера не увенчались успехом.

Александр Домогаров и Ольга Павловец





Домогарова и Павловец связывали не только рабочие отношения. Между артистами начали зарождаться чувства. Однако Александр все испортил, предложив Ольге помочь с карьерой. Актриса посчитала это оскорбительным и дала кинозвезде от ворот поворот.

Марк Богатырев и Елена Подкаминская





Богатырев и Подкаминская играли возлюбленных в сериале "Кухня". В итоге в Марке проснулись настоящие чувства к коллеге. На тот момент Елена уже состояла в браке, поэтому рушить семью не захотела.

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