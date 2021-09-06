Каких российских актеров "отшили" коллеги актрисы

Владимир Машков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Марк Горонок. Кадр из сериала &#34;Инспектор Купер-2&#34; (2015)
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Домогаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Марк Богатырев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости пытались всячески добиться расположения своего объекта симпатии

Некоторые российские актеры, несмотря на свои популярность и солидность, в свое время получили отказ от своих коллег.

Владимир Машков и Серафима Низовская

Владимир Машков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Машков и Низовская вместе снимались в картине "Григорий Р.". В какой-то момент актриса заметила, что Владимир проявляет к ней симпатию. Артист всячески пытался добиться расположения красавицы, но у него ничего не вышло привлечь внимание коллеги.

Марк Горонок и Ольга Понизова

Марк Горонок. Кадр из сериала "Инспектор Купер-2" (2015)

Кинокартина "Все будет хорошо" принесла популярность Горонку и Понизовой. По сюжету актеры играли влюбленную пару. Однажды Марк признался – он и в жизни испытывал сильные чувства к Ольге, однако она отвергла своего коллегу.

Алексей Панин и Татьяна Арнтгольц

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В прошлом у Панина была репутация настоящего ловеласа. Однажды Алексей решил завоевать сердце Арнтгольц. Долгое время звезда фильма "ДМБ" пытался добиться расположения Татьяны. Попытки актера не увенчались успехом.

Александр Домогаров и Ольга Павловец

Александр Домогаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Домогарова и Павловец связывали не только рабочие отношения. Между артистами начали зарождаться чувства. Однако Александр все испортил, предложив Ольге помочь с карьерой. Актриса посчитала это оскорбительным и дала кинозвезде от ворот поворот.

Марк Богатырев и Елена Подкаминская

Марк Богатырев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Богатырев и Подкаминская играли возлюбленных в сериале "Кухня". В итоге в Марке проснулись настоящие чувства к коллеге. На тот момент Елена уже состояла в браке, поэтому рушить семью не захотела.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие российские знаменитости похожи друг на друга. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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